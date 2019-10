Sergio Ramos e Casemiro garantem empate do Real Madrid contra Club Brugge

Partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Uefa Champions League 2019-20, disputada no Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha

Foi por pouco, mais quase o Real Madrid viu a zebra andar no Santiago Bernabéu. A equipe merengue foi para o intervalo perdendo de 2 a 0, no entanto conseguiu o empate de 2 a 2 com o Club Brugge, pela segunda rodada do grupo A da Champions League. Dennis marcou os dois gols dos azul-negros. Já Sergio Ramos e Casemiro garantiram um ponto dos espanhóis.

Dennis, o atrapalhado que gosta de gol!

Foto: Reprodução/Uefa

Impondo o seu ritmo de jogo, o Brugge saia em velocidade e ganhava da marcação alta do Real. Se beneficiado disso, conseguiu o gol no início da partida. Tau recebeu em profundidade e cruzou rasteiro. Todo atrapalhado, Dennis se enrolou para finalizar, Courtois caiu e até tentou impedir. O VAR apareceu para verificar impedimento, porém, validou o tento.

O Madrid procurava as investidas. Contudo, possuía dificuldades de encontrar os espaços certos. Quando era bem sucedido, faltava pouco para o empate. Aos 27', Kroos cobrou escanteio na grande área. Varane cabeceou forte e Mignolet realizou uma defesa incrível, no reflexo. Oito minutos depois, o alemão tabelou com Benzema, bateu de primeiro assim que recebeu, mas saiu à esquerda da baliza. Aos 38', Modric falhou. Dennis roubou no meio-campo, carregou e meio desequilibrado tocou de cobertura em Courtois, ampliando a vantagem dos visitantes.

Pressão blanca

Foto: Reprodução/Uefa

Para o segundo tempo, Zidane colocou Aréola, Marcelo e Vinícius Júnior - o último na metade - em campo. O Madrid sufocou a equipe adversária, tentando reverter o prejuízo. Aos 48', Hazard bateu cruzado. Mignolet fechou bem o ângulo e salvou o Brugge. Logo em seguida, Dennis saiu em contra-ataque, chamou Varane para dançar e arrematou forte, mas o novo goleiro blanco fez boa defesa.

Aos 54', o VAR validou um tento dos mandantes. Benzema levantou para Sergio Ramos na pequena área, que desviou de cabeça. Com o passar do tempo, o time azul-preto acabou perdendo um jogador. Vormer levou o segundo amarelo e foi expulso. Aos 85', Kroos cobrou falta com categoria. Casemiro subiu mais alto que a marcação e tocou de cabeça no canto esquerdo para deixar tudo igual. Não deixando os belgas respirar, os merengues quase conseguiram a virada nos acréscimos. Vinícius Júnior cruzou, Mignolet saiu errado e Ramos cabeceou fraco, e defesa tirou o perigo.

Tabela e compromissos

O Club Brugge ocupa a segunda colocação do grupo A, com um pontos. Já o Real Madrid é o lanterna, também com um. Na terceira rodada da Champions League, a equipe azul-preta recebe o Paris Saint-Germain, no dia 22 de outubro. No mesmo dia, os merengues enfrentarão o Galatasaray, fora de casa.