Sterling brilha e garante vitória do City sobre o Dinamo Zagreb pela Liga dos Campeões

O Manchester City venceu o Dínamo Zagreb nesta terça-feira (1º). O placar de 2 a 0 foi construído no segundo tempo, Sterling e Phil Foden marcaram no Ettihad Stadium e garantiu a liderança do grupo C da Liga dos Campeões para os ingleses.

Com a bola rolando o time de Pep Guardiola comandou as ações da partida, com sua característica principal, a posse de bola ofensiva, porém faltou pontaria no primeiro tempo. A primeira boa chegada aconteceu depois que a defesa do Zagreb saiu jogando errado e Aguero saiu na cara de Livakovic. O argentino tentou driblar o goleiro e chutar, a bola pegou nas mãos do arqueiro e no rebote, Rodri bateu em cima da defesa, e novo desperdício, Bernardo chutou para fora aos 12 minutos.

Cinco minutos mais tarde, nova chance. Mendy encontrou Aguero dentro da grande área, o atacante se adiantou à marcação e finalizou de pé esquerdo, mas mandou por cima do gol. O time croata respondeu aos 20. Após escanteio, Dilaver desviou de cabeça para o gol e Ederson fez defesa segura.

Aos 21 a melhor oportunidade do City. Rodri enfiou belo passe para David Silva pela esquerda e o espanhol deu o passe para trás, a bola passou por todo mundo e sobrou para Gundogan chegar batendo de pé direito, e a bola explodiu no travessão.

Na jogada seguinte, Mendy cruzou pra área, a bola raspou em Aguero e ficou para David Silva, livre para finalizar, mas o espanhol pegou mal na bola e mandou para fora, passando perto demais do gol.Apesar de controlar a primeira etapa, o City não conseguiu abrir o placar e foi para o intervalo com o empate de 0 a 0.

Na volta do intervalo...

O começo do segundo tempo parecia outra amostra do primeiro tempo, foram 20 minutos de tentativas mal sucedidas. Até o vigésimo minuto, quando Rodri achou Mahrez pelo lado esquerdo e o argelino tocou para o meio da área, encontrando Sterling, que havia entrado na vaga de Bernardo há poucos minutos, para abrir o marcador no Ettihad, 1 a 0 Manchester City.

João Cancelo levou perigo aos 27, depois de receber de Sterling, ajeitar para o pé esquerdo e chutar por cima do gol. No minuto seguinte, o lateral cruzou na cabeça de Aguero, mas o argentino não pegou em cheio e o goleiro fez a defesa.

O City seguia tentando ampliar, mas sem sucesso, as bolas não entravam nem com Mahrez, nem com Sterling ou Aguero. O Zagreb parecia entregue e já não tinha mais sucessos em contra-ataques. Guardiola colocou Phil Foden nos acréscimos. O jovem recebeu passe de Sterling e fez o segundo dos cityzens aos 49 do segundo tempo. Assim o árbitro encerrou o jogo.

Agora...

A vitória garantiu a liderança isolada do grupo C para o time de Manchester com 6 pontos, três a mais do que Dinamo Zagreb e Shaktar Donetsk, e Atalanta (com 0 ponto) na sequência. No domingo o City recebe o Wolverhampton pela 8ª rodada da Premier League, correndo atrás do líder Liverpool. O Zagreb receberá o Slaven Koprivnica no sábado pelo campeonato croata.