Com grande atuação de Gabriel Martinelli, Arsenal goleia Standard Liège pela Europa League

Com o time reserva, o Arsenal recebeu o Standard Liège no Emirates Stadium pela 2° rodada da Europa League nesta quinta-feira (03) e venceu por 4 a 0, com grande atuação do brasileiro Gabriel Martinelli, que marcou dois gols e deu uma assistência.

Os outros gols da partida foram marcados por Joseph Willock e Dani Ceballos. Com o resultado, os Gunners chegaram aos seis pontos e continuam na liderança do Grupo F, agora, isoladamente.

O primeiro gol foi marcado por Gabriel Martinelli, brasileiro de 18 anos, que foi revelado pelo Ituano. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Kieran Tirney cruzou na área e Martinelli desviou na primeira trave para abrir o placar. Aos 15, Reiss Nelson cruzou, o brasileiro dominou dentro da área, ajeitou o corpo e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro Vanja Milinkovic-Savic.

A equipe comandada por Unai Emery não parou, aos 21, Nelson chutou de fora da área, a bola bateu no defensor do Standard Liège e sobrou limpa para Willock, que chutou no canto do goleiro para fazer o terceiro gol do Arsenal.

Aos 11 minutos do segundo tempo. Gabriel Martinelli recebeu dentro da área, foi até a linha de fundo e cruzou, Dani Ceballos apareceu dentro da pequena área para marcar.

Dani Ceballos marcou o primeiro gol com a camisa do Arsenal (Foto: Divulgação/Europa League)

O Arsenal volta a campo no próximo domingo (06), às 10h, contra o Bournemouth, no Emirates Stadium, pela 8° rodada da Premier League. O Standard Liège também joga no domingo pelo campeonato nacional. Enfrenta o Royal Antwerp FC, fora de casa, às 13h.