Hertha Berlin bate Fortuna Düsseldorf e vence a terceira seguida na Bundesliga

Pela 7ª rodada do Campeonato Alemão, o Hertha Berlin recebeu o Fortuna Düsseldorf no Olympiastadion. Com uma reação rápida, o time da capital venceu de virada por 3 a 1 e segue escalando a tabela e fica mais perto da zona de classificação para competições europeias. Enquanto isso, o derrotado pode entrar na zona de risco do rebaixamento.

1º tempo quente... 2º ainda mais

Na etapa inicial, o time da casa teve 60% de posse de bola arriscou bem mais, porém, a pontaria não estava das melhores. Aos 30', Fink recebeu entrada feia de Boyata e, com a ajuda do VAR, o juiz marcou pênalti. Hennings foi para a cobrança e fez o gol inicial para o visitante. A partir daí o jogo melhorou, e cinco minutos mais tarde, Ibisevic completou cruzamento de Wolf e empatou a disputa. Já no fim, Dilrosun também aproveitou bola na área e virou para o Hertha Berlin, indo para o intervalo em 2 a 1.

No complemento do jogo, logo aos 5', Ibisevic fez mais um, mas o árbitro anulou o gol por conta de um toque no braço de Darida. Aos 17', Lukebakio fez boa jogada pela esquerda, e tocou para Darida que só teve o trabalho de mandar para o gol. O Fortuna ainda buscou alguma reação, mas o placar não se alterou e ficou no 3 a 1, para o Hertha Berlin

Como Ficou?

O resultado deixou a equipe da capital na 10ª posição de maneira provisória, com 10 pontos. Enquanto isso, o Fortuna Düsseldorf estaciona fica na 14ª posição, com quatro pontos e sem saber o que é vencer a seis jogos.

Na próxima rodada, o Hertha Berlin sai para enfrentar o Werder Bremen, no sábado (19), às 10h30. Já o Fortuna recebe o Mainz 05, no mesmo dia e horário.