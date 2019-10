Witsel faz golaço, mas Borussia Dortmund fica no empate com Freiburg pela Bundesliga

Freiburg e Borussia Dortmund empataram em 2 a 2 no Schwarzwald-Stadion, quando confrontaram pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Com tempos distintos, os Aurinegros foram superiores na primeira etapa, entretanto, o time da casa, na insistência, foi atrás da igualdade. Os gols foram de Witsel e Hakimi pelo Dortmund, enquanto os mandantes concretizaram com Waldschmidit e Grifo.

Com este resultado, o Freiburg vai a 15 pontos, enquanto o Dortmund fica com 12.

Pintura de Witsel

O início morno da partida logo se transformaria na imposição do Borussia Dortmund à equipe sensação do torneio. De forma gradativa, os aurinegros passavam a impor o ritmo do jogo, e, aos 9’, já obteve a primeira oportunidade, quando Reus recebe da esquerda, bate de primeira e leva perigo desviando no marcador.

Depois foi a vez de Brandt: o jogador alemão entrou no lugar de Lukas Piszczek lesionado e, com 15’, recebeu cruzamento à média altura de Hakimi, mas não pegou bem na bola. Freiburg até marcaria presença no campo ofensivo. Waldschmidt, que recebeu bom lançamento, partiu em velocidade, finalizou, e passou por cima, aos 16’. Mas eram os visitantes que permaneciam mais próximos ao gol. Foi então que Witsel faz uma pintura com 20': após escanteio batido por Hazard, a bola cruza toda a área e o belga marca um golaço ao pegar de prima.

Os mandantes até tentaram na finalização de Gunter com pé esquerdo na entrega de Lucas Holer e, de novo, Waldschmidt, na perda de bola de Hakimi , mas superioridade do Dortmund prevaleceu, decorrência de muita movimentação e variedade de jogo. O Dortmund ainda incomodou o adversário nos acréscimos, quando obteve quatro escanteios seguidos, primeiro com Hazard , em seguida, Reus.

Insistência dá resultado

Na segunda etapa, tendo com a principal arma Luca Waldschmidt, o Freiburg iniciou mais atento e disposto a incomodar. O Dortmund, por sua vez, já não conduzia a partida com a mesma intensidade. Antes de marcar o gol do empate, o principal perigo dos visitantes finalizou por cima, já aos 49’. Mas foi nos cinco minutos seguintes que veio o empate, depois que Waldschimidt concretizou perto da grande área, consequência de uma boa jogada coletiva.

Após o gol, o Dortmund muda a postura e amplia o placar com Hakimi. Ele recebeu em profundidade e, em ótima jogada individual, tira do marcador ao cortar para o meio e finaliza, bola ainda desvia antes de morrer no fundo das redes.

No entanto, a recaída veio, e o Freiburg pressionou: aos 87’, na tentativa de cruzamento de Grifo, Bruki desvia para dentro do gol. Pondo fim na partida e colocando o Freiburg, nos primeiros sete jogos, com sua melhor campanha no Campeonato Alemão da história.­

As equipes, agora, fazem uma pausa devido ao calendário ‘FIFA’ e retornam no próximo sábado (19), para a oitava rodada da Bundesliga. O Freiburg joga contra o Union Berlin fora de casa, às 10h30, enquanto o Borussia Dortmund enfrenta o Monchengladbach diante de seus torcedores, 13h30.