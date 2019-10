Em jogo de quatro expulsões, Milan bate Genoa pelo Campeonato Italiano

Em jogo cheio de cartões e de poucas chances, o Milan bateu o Genoa por 2 a 1, no Estádio Luigi Ferraris, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. Os gols do jogo foram anotados por Hernandez e Kessié para os rossonero. Schone descontou para os Grifones.

Quatro Expulsões

Na primeira etapa, a partida era truncada e faltava espaços para a criação de jogadas, isso ocorreu graças a forte marcação das duas equipes.

Aos 41', o Genoa chegou ao gol em cobrança de falta de Schone, que contou com falha do goleiro espanhol Reina.

O segundo tempo foi muito diferente do primeiro, já que o Milan voltou com as entradas de Rafael Leão e Paqueta dando outra dinâmica ao jogo.

Essas mudanças fizeram efeito, em 12 minutos saíram dois gols: o primeiro saiu em jogada de Paqueta que deu belo passe para Hernandez completar. O tento da virada foi anotado por Kessié de pênalti.

O lance da penalidade, resultou em duas expulsões na equipe da casa, o meia Saponara e Biraschi foram para o chuveiro mais cedo.

Calabria, lateral-direito rossonero também veio a ser expulso ao cometer falta parando contra-ataque aos 78'.

No último minuto, Reina cometeu pênalti em Schone após tentar sair nos pés do atacante. O próprio atleta foi para a cobrança, mandou no canto esquerdo, mas la estava o goleiro para defender e se tornar o herói da partida.

O fato curioso é que no lance do pênalti, o Milan teve um jogador expulso que foi o meia espanhol Samu Castillejo, que estava no banco de reservas.

Tabela

Com a vitória, o Milan ocupa a modesta 11ª posição, somando apenas 9 pontos . Já o Genoa ocupa a vice-lanterna com 5 pontos conquistados até o momento.