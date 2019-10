Fiorentina bate Udinese e chega à terceira vitória seguida na Serie A

Depois de passar 18 partidas sem vencer na Serie A contando o fim da última e o começo dessa temporada, a Fiorentina garantiu a terceira vitória em sequência neste domingo (6). Jogando diante da sua torcida no Artemio Franchi, a Viola bateu a Udinese por 1 a 0, gol de Milenkovic.

A primeira parte foi de poucas chances em Florença. A dupla de ataque da Fiorentina, Ribéry e Chiesa, teve pouco espaço contra o trio de defesa rival, enquanto De Paul praticamente sozinho tentou levar a Udinese para frente, recuando muitas vezes até o campo de defesa, e fazendo uma etapa inicial muito participativa.

No total, foram 12 finalizações, oito a quatro para Viola, mas apenas uma certa, a primeira delas. Logo aos dois, De Paul recebeu de Mandragora dentro da área, achou espaço para chutar cruzado e fraco, mas levando problemas para Dragowski, que não conseguiu segurar firme e acabou sendo salvo pela sua defesa.

Com sistemas defensivos bem posicionados, a bola parada foi uma arma de ambas as equipes para assustar. Nestorovski chegou a marcar aos 33, mas o gol zebrette foi anulado por toque de mão de Opoku, que havia dado a assistência.

As melhores chances da Viola também foram em escanteios. Aos 27, Pulgar bateu na segunda trave, Pezzella apareceu livre e mergulho de cabeça, mas a bola quicou e foi por cima da meta de Musso. Oito minutos depois, o chileno variou a cobrança cruzando rasante na primeira trave. Castrovilli desviou com categoria, mas Troost-Ekong estava quase em cima da linha para salvar e manter o placar inalterado para o intervalo.

Pouco do panorama do jogo se alterou para a segunda etapa. As equipes continuaram com dificuldades para desequilibrar a marcação rival, e as chances claras não foram muitas - 12 finalizações, oito a quatro para a Viola, e quatro chutes certos do time mandante. Aos nove, Chiesa aproveitou saída de bola errada de Troost-Ekong, avançou para a cara do goleiro, mas Musso salvou o chute cruzado de canhota com os pés.

Vincenzo Montella tentou mudar a característica do seu meio-campo, aumentando a capacidade de infiltração com entrada de Benassi na vaga de Badelj, e o camisa 24 esteve mais influente na criação. Apesar disso, o gol saiu em jogada de bola parada. Aos 27, Pulgar bateu escanteio na entrada da área e Milenkovic subiu mais alto que dois zagueiros para abrir o placar em Florença: 1 a 0.

A Udinese teve sua melhor chance de empatar no minuto seguinte. Lasagna recebeu livre dentro da área, tocou no canto direito, mas Dragowski se esticou e salvou a Fiorentina. Mesmo atrás do placar, as alterações do técnico Igor Tudor, que foi expulso durante a segunda etapa, foram conservadoras, e o time zebrette não conseguiu pressionar os mandantes. Aos 33, Dalbert teve chance de ampliar após receber lançamento com espaço dentro da área, porém Musso espalmou o chute forte. Com segurança, a Fiorentina segurou a vantagem mínima e garantiu o triunfo.

Sem perder a cinco rodadas, a Fiorentina vai aos 11 pontos e sobe momentaneamente ao quinto lugar, mas ainda podendo ser ultrapassada por três times até o fim da rodada. A Udinese soma sete, e está no 14º posto.

As duas equipes só voltam a campo em duas semanas, depois de partidas de seleções na Data Fifa. A Fiorentina enfrenta o Brescia, fora de casa, na segunda-feira (21), às 15h45, enquanto a Udinese joga em casa contra o Torino no domingo (20), às 10h.