Juventus vence Inter e assume liderança do Italiano 

Na disputa pela primeira colocação do Campeonato Italiano, a Juventus bateu a Internazionale por 2 a 1 no estádio San Siro, em jogo válido pela sétima rodada. O placar colocou a equipe de Turim na liderança da competição com 19 pontos, enquanto a Inter mantém os 18 pontos, deixando uma diferença de 1 ponto entre as equipes.

Na próxima rodada, a Inter encara o Sassuolo fora de casa. Já a Juventus, recebe a equipe do Bologna no Juventus Stadium.

Mesmo jogando fora de casa, a Juve partiu pra cima e abriu o placar logo de cara, aos 4', com Paulo Dybala. O argentino recebeu um passe de Pjanic, entrou na área e bateu cruzado.

A equipe de Turim continuou com a pressão após o primeiro gol e quase ampliou o marcador após a finalização de CR7 aos 8', que pegou no travessão.

O cenário mudou aos 16', quando a bola bateu no braço de De Ligt em dividida com Lautaro Martínez dentro da área, o árbitro assinalou pênalti após recomendação do VAR. O próprio argentino converteu a cobrança.

Daí em diante, o jogo ficou mais aberto, com chances para as duas equipes. Inclusive um gol anulado de Cristiano Ronaldo aos 41', pois Dybala estava impedido no momento da assistência.

Já na segunda etapa, mais oportunidades para os dois times. A melhor foi a finalização de Vecino aos 68'. O volante recebeu um passe de Lukaku e bateu no gol, a bola desviou em De Ligt e pegou na trave.

Mas foi só aos 80' de partida que a Juve conseguiu o gol da vitória. Bentancur achou Higuaín dentro da área, o argentino recebeu, ajeitou e bateu cruzado para fazer o segundo gol da equipe de Turim.

A Inter ainda tentou empatar novamente a partida, mas o goleiro Szczesny garantiu a vitória após defesa em lance cara a cara com Vecino aos 85'.