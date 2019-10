Manchester United volta a jogar mal, perde para Newcastle fora de casa e liga o sinal de alerta

A situação pelas bandas de Old Trafford andam bem fora da normalidade. Neste domingo (06), o Manchester United voltou a jogar mal e perdeu para o Newcastle por 1 a 0, jogando no St. James' Park.

O único gol da partida foi marcado por Matthew Longstaff, aos 27 minutos do segundo tempo. Com o resultado, os Diabos Vermelhos continuam com nove pontos, agora, na 12° colocação da Premier League. O Newcastle deixou a zona do rebaixamento e chegou a 16° posição, com oito pontos.

O meia Matthew Longstaff, de 19 anos, marcou seu primeiro gol na Premier League (Foto: Divulgação/Premier League)

As equipes só voltam a jogar após a data Fifa. O Newcastle joga no dia 19, contra o Chelsea, às 11h, no Stamford Bridge, em Londres. A equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer joga um dia depois e faz o grande clássico da Inglaterra contra o Liverpool, às 12h30, em Old Trafford.

Sinal de alerta

Após oito rodadas, o Manchester United acumula diveros números negativos. É a pior campanha do clube na história da Premier League. Com apenas nove pontos, os Red Devils tem apenas dois pontos a mais que o primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

Na produção ofensiva, a equipe tem sexto pior ataque da Premier League com apenas nove gols marcados. Outro número bastante impactante, é que a equipe de Manchester tem 15 pontos a menos que o Liverpool, líder da competição.