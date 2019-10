Werder Bremen marca na reta final e busca empate com Eintracht Frankfurt

Com gols no final da partida, o Eintracht Frankfurt empatou com o Werder Bremen por 2 a 2 no último jogo da rodada da Bundesliga. Rode e André Silva marcaram para os mandantes, enquanto Klaassen e Rashica, fizeram os gols na Commerzbank-Arena neste domingo (6).

As principais chances do primeiro tempo foram do lado mandante. Foram 15 chutes, sendo três deles ao gol e 58% da posse de bola. Mesmo assim, não conseguiram ser eficientes.

Porém, quem conseguiu abrir o placar da partida foram os alviverdes. Aos 27', Davy Klaassen conseguiu abrir o placar após uma jogada que Sargent e Bittencourt tentaram o chute, mas sem sucesso.

Pelo começo do segundo tempo, o roteiro previsto era o mesmo da primeira etapa. Frankfurt tentando marcar e não conseguindo e Bremen tentando se defender.

Porém, aos 55', Sebastian Rode cobrou um belo escanteio e a bola entrou, empatando para o Frankfurt.

Foto: Divulgação / Bundesliga

Aos 89', quando eram mais de 19 chances de gol para os mandantes, André Silva conseguiu marcar o dele e dar a vantagem para os donos da casa. Porém, aos 91', Klaassen foi derrubado por Hasebe dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Rashica cobrou bem, levando um ponto para Bremen.

O resultado deixou os mandantes na nona posição do campeonato, com 11 pontos em sete jogos e o Bremen, com oito, é o 11° colocado.

Os próximos jogos do Eintracht Frankfurt será na sexta-feira (18) contra o Bayer Leverkusen às 15h30. Já o Bremen enfrenta o Hertha Berlin no sábado (19), às 10h30.