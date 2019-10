Com dois gols em dois jogos, atacante brasileiro vive grande fase no futebol português

Com dois gols em dois jogos, o atacante Luiz Fernando é um dos destaques do futebol português atuando no AD Portomosense. No último sábado (5), o brasileiro marcou o segundo na partida contra o Alqueidão Serra pelo Campeonato Lizsport.



- Estamos crescendo a cada partida e fico feliz em ter feito gol nessas duas partidas. Um dos nossos objetivos é o título do campeonato. Vamos trabalhar bastante para alcançar esse objetivo e engrenar na competição com uma bela sequência de vitórias - disse Luiz Fernando.



- Começo de campeonato sempre é truncado, onde todas as equipes vão se enfrentar para conhecer cada estilo de jogo dos adversários. Vamos buscar dar uma engrenada boa na competição sabendo do nível do nosso plantel liderado por um treinador que sabe sempre os caminhos certos para vencer os jogos - concluiu.



O Portomosense, de Luiz Fernando, volta a campo nesta quarta-feira (9) contra o GDR Boavista, pelo campeonato local. Com passagem pelas categorias de base da Ponte Preta, Penapolense e Grêmio Prudente, Luiz Fernando está em seu segundo clube no futebol português. Na temporada 2017/18, o jogador defendeu as cores do Marinhense pelo Campeonato de Portugal, a terceira divisão nacional.