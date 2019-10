Em jogo duro, França vence Islândia nas Eliminatórias para a Euro

A Seleção Francesa visitou a Islândia por jogo pelo grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa 2020 e saiu com a vitória por 1 a o, com gol de Olivier Giroud.

Com o resultado, a França divide o primeiro lugar do grupo com a Turquia, com 18 pontos e a Islândia estaciona na terceira posição, com 12.

Dificuldade para os franceses

O primeiro tempo foi difícil para os visitantes, com poucas chances de gol e dificuldades para quebrar a retranca dos islandeses. O primeiro lance de perigo do jogo foi somente aos 29 minutos.

O número de chutes ao gol também não foram altos. Apesar da posse de bola de 71%, os franceses chutaram sete vezes, sendo que duas delas acertaram o alvo. Os donos da casa chutaram duas vezes e uma levou perigo ao gol de Mandanda.

O pênalti mudou o jogo

Na volta para o segundo tempo, parecia que nada mudaria. Porém, a saída para os franceses foi a individualidade de duas peças chaves do ataque: Griezmann e Coman. Aos 65', o atacante do Barcelona foi derrubado dentro da área por Skúlason e o juiz marca pênalti. Giroud bate e abre o placar da partida.

Foto: Reprodução / Seleção Francesa de Futebol

Por conta do gol, a França encontra mais ritmo e é mais perigosa. No segundo tempo, foram 23 chutes, sendo sete no alvo. O que salvou a Islândia de um placar mais elástico foi a boa atuação do goleiro Halldorsson.

Seguem as Eliminatórias

O próximo jogo da França será em casa contra a Turquia, na segunda-feira (14), às 15h45.

No mesmo dia, a seleção da Islândia encontra a seleção de Andorra, também às 15h45.