Ex-técnico do Schalke, Domenico Tedesco assina com Spartak Moscow

Domenico Tedesco, ex-técnico do Schalke 04, foi apresentado nesta segunda-feira (14) como o novo treinador do clube russo Spartak Moscow. O contrato é válido até a temporada 2020/21.

O treinador alemão-italiano começou a aprender cedo sobre a carreira. Em 2013, teve o jogador alemão Andreas Hinkel como seu principal mentor durante a jornada em categorias jovens do Stuttgart, integrando a equipe técnica. Participou também da base do Hoffenheim. Um dos pontos altos foi o fato de conseguir evitar que o Erzgebirge Aue terminasse na berlinda e caísse para a Terceira Divisão em 2016-17.

Ele chegou aos Azuis Reais na temporada 2017/18, deixando o time na segunda colocação da Bundesliga, além de chegar nas semis da DFB-Pokal. Já na temporada seguinte, a última de Tedesco em Gelsenkirchen, o clube ficou ameaçado pelo rebaixamento e parou nas oitavas da UEFA Champions League, sendo atropelado pelo Manchester City.

Além do anúncio oficial, o jovem treinador também realizou o primeiro treino com a equipe, além da apresentação de membros da comissão técnica: Andreas Hinkel, assistente, e o treinador de goleiros, Max Urwantschky.

Em entrevista coletiva, a jovem promessa mostrou-se feliz com a nova experiência de trabalho e garantiu o esforço necessário para melhorar o desempenho da equipe na tabela.

"Para mim, é uma grande honra estar aqui, liderar esse time. Spartak é um clube com uma história rica. No momento, estou conhecendo a equipe e isso me deixa feliz. Gostei muito de Moscou, da cidade e de sua atmosfera. O diálogo que tivemos com a administração do clube também foi importante. Veremos diferentes formações, incluindo as de três zagueiros: temos Gigot, Dzhikia, Kral. Toda formação é possível, nossa escolha dependerá de muitos fatores diferentes".

Tedesco chega em um momento difícil. Ocupando a décima posição da tabela do Campeonato Russo, com 14 pontos, o Spartak, que estava sob o comando do interino, Sergei Kuznetsov, não vence há cinco rodadas. Neste sábado (19), enfrenta o Rubin Kazan, em casa, pela 13ª rodada.