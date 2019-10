Eintracht Frankfurt vence, e mantém invencibilidade na Bundesliga

Nesta sexta-feira (18), o Eintracht Frankfurt recebeu o Bayer Leverkusen. O jogo fez parte da ootava rodada do Campeonato Alemão e aconteceu na Commerzbank-Arena. De maneira tranquila, o time da casa não tomou conhecimento do rival, e passeou diante de sua torcida. Dessa forma, subindo na tabela de classificação.

Primeiro tempo

O time da casa começou arrasador e logo aos quatro minutos, Gonçalo Paciência foi lançado e tocou na saída do goleiro para abrir o placar. O Bayer acordou somente aos 15', no chute rasteiro de Alario, passando perto da trave. Mas no minuto seguinte, Paciência fez mais um, de pênalti, ampliando o marcador. O time visitante tentou mais uma vez aos 41' em outra finalização de Alario, chutando de primeira e Ronnow fez bela defesa.

Segundo tempo

O Leverkusen voltou melhor do intervalo, mas pouco produziu. Entretanto, aos 20 minutos, o Eintracht aproveitou o contra-ataque com Bas Dost tocando na saída do goleiro e marcar o terceiro. Dessa vez, o Var anulou o lance. Aos 23', Belarabbi tentou bater cruzado, mas Ronnow defendeu novamente. Com 35 minutos, Bas Dost surgiu de novo e tocou abaixo do goleiro para, finalmente, marcar o terceiro. O Leverkusen ainda tentou nos acréscimos, mas Ronnow não deixou passar e o placar finalizou em 3 x 0.

Como ficou?

Com o resultado, o Eintracht para o 7º lugar com 14 pontos, mesmo número do Bayer Leverkusen que vem logo atrás, mas perde no saldo de gols. Na próxima rodada, o mandante desta rodada será visitante, pois jogará na casa do Borussia Monchengladbach, no domingo (27). Enquanto isso, o Leverkusen recebe o Werder Bremen, no sábado (26).