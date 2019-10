Gabriel Jesus marca, City volta a vencer e encosta na liderança da Premier League

O Manchester City comprovou, na tarde desse sábado (19) sua superioridade sobre o Crystal Palace e venceu, por 2 a 0, jogando fora de casa, no Selhurst Park. O confronto, válido pela nona rodada da Premier League, contou com os gols de Gabriel Jesus e David Silva.

Os visitantes começaram a estabelecer pressão logo nos primeiros minutos de partida. A primeira boa chance veio aos 12 minutos, em um chute de canhota de Bernardo Silva que só parou em uma boa defesa do goleiro Hennessey. Pouco depois, em escanteio, novamente o meia português tentou marcar, mas o arqueiro inglês defendeu.

Foi no fim da primeira etapa que as oportunidades se transformaram em gols. Com 38 minutos, Fernandinho tocou para Bernardo Silva, que cruzou na cabeça do atacante brasileiro Gabriel Jesus que, de peixinho, acertou o canto da rede, abrindo o placar.

Dois minutos depois veio o segundo. No contra-ataque, De Bruyne fez bom lançamento para Gabriel Jesus, que abriu a jogada para Sterling. O ponta inglês superou a zaga e encontrou David Silva que chegou batendo de primeira e ampliou o marcador.

David Silva amplia para os visitantes (Divulgação / City)

Mesmo com a chegada do segundo tempo, o ritmo do confronto permaneceu o mesmo, o City dominando as ações e o Crystal sem conseguir chegar ao ataque. Aos nove, quase saiu o terceiro, em uma finalização colocada de Sterling que saiu raspando a meta adversária.

A primeira oportunidade dos donos da casa só aconteceu aos 30 minutos. Após escanteio, Benteke subiu mais que a defesa que cabeceou forte. Ederson conseguiu salvar sua equipe com uma boa defesa, que ainda contou com a ajuda da trave antes de sair pela linha de fundo.

Nos instantes finais, mais uma tentativa do mandantes. Zaha conseguiu roubar a bola ainda no campo de ataque, tabelou com Benteke e arriscou um chute forte, de direita. Ederson se esticou todo e garantiu a vitória para seu time.

O Manchester City agora volta sua atenção para a Champions League. Na próxima terça-feira (22), a equipe enfrenta a Atalanta, dentro de casa, no Etihad Stadium. Já o Crystal Palace espera até domingo, quando visita o Arsenal, no Emirates, em mais uma rodada do Campeonato Inglês.