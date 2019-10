Bayern sai atrás, mas vence Olympiacos na Grécia pela Champions League

Apesar do susto no início do jogo, o Bayern de Munique venceu o Olympiacos pelo placar de 3 a 2 em Atenas, pela terceira rodada da Champions League. Os mandantes marcaram com El-Arabi e Guilherme, mas Lewandowski fez dois gols e Tolisso decretou a vitória alemã num confronto repleto de emoção.

Assim, o Bayern permanece invicto na competição, com três vitórias nos três jogos e permanece na liderança do Grupo B. O Olympiacos, por sua vez, permanece na última posição, com apenas um ponto conquistado.

O susto

A primeira etapa não começou do jeito que o Bayern imaginava. Aos 23', El-Arabi abriu o placar para os donos da casa e colocou a pressão para os visitantes. Não muito tempo depois, aos 34', Lewandowski empatou a partida, levando ainda mais clima de decisão para o segundo tempo. Apesar do domínio visitante, principalmente na posse de bola, o Bayern não conseguiu converter suas chances em gols.

Tudo normal

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

Os primeiros momentos do segundo tempo mostram um jogo muito mais equilibrado. Lewa marcou seu segundo gol na partida aos 62'. Aos 75', o golaço de Tolisso decretava a vitória alemã. Porém , o gol de Guilherme quatro minutos depois do francês colocava os gregos de volta na partida. Os últimos minutos de jogo foram marcados pelo Olympiacos não desistindo. Tentou até o último minuto, mas não conseguiu sair vitorioso.

Sequência da competição

O Bayern de Munique volta à competição em casa, contra o próprio Olympiacos, dia 6 de novembro, às 14h55. O outro jogo do grupo, Tottenham e Estrela Vermelha, será no mesmo dia, às 17h — tudo no horário de Brasília