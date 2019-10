Com atuação impecável de Sterling, City goleia Atalanta pela Champions League

O Manchester City goleou a Atalanta por 5 a 1 nesta terça-feira (22) pela terceira rodada da Liga dos Campeões. A partida ficou marcada pela atuação espetacular de Raheem Sterling, que participou de todos os cinco gols do time inglês, no Ettihad Stadium.

O jogo foi bem equilibrado na primeira meia hora, com quase nenhum perigo apresentado pelas equipes. Aos 24, Phil Foden recebeu pela direita, escapou da marcação e rolou para Aguero, que finalizou mal e a bola subiu demais. A partir daí o confronto ficou animado, porque dois minutos depois a Atalanta conseguiu um pênalti em jogada de Ilicic, que foi derrubado dentro da área por Fernandinho. Malinovsky cobrou e marcou para o time italiano, 1 a 0 em Manchester. A vantagem não demorou muito tempo, aos 33, Sterling recebeu pela esquerda, cortou para o meio e cruzou, Aguero escapou e desviou de leve para empatar o jogo.

Não demorou também para sair a virada. Aos 38, outra vez Sterling fez boa jogada, escapou da esquerda para o meio e foi derrubado dentro da área. Pênalti convertido por Aguero, 2 a 1 City no Ettihad e tranquilidade para a sequência do jogo.

E o show troca de protagonista

Se Aguero foi o protagonista dos gols na primeira etapa, os 45 minutos finais fizeram Sterling sair da posição de coadjuvante à protagonista do jogo. Com duas participações essenciais no primeiro tempo, Sterling marcaria um hat-trick num intervalo de onze minutos. Logo aos 12, a jogada do belga De Bruyne deu resultado depois de tocar para Foden dentro da área, e novo passe para Sterling, livre, completar para o gol, 3 a 1.

A sequência continuou aos dezoito, quando o inglês recebeu pela esquerda, invadiu a área, limpou o zagueiro Rafael Tolói e finalizou com classe, para ampliar o placar, 4 a 1. O City fechou o caixão aos 23, quando Mahrez recuperou a bola pela direita, cruzou na medida e Sterling desviou, marcando seu terceiro na partida e deixando o placar elástico de 5 a 1.

Aos 30 minutos, Foden lançou excelente bola para Sterling, que avançou livre e saiu cara a cara com o goleiro Gollini, mas desperdiçou a chance de fazer um poker (quatro gols numa mesma partida). O inglês bateu de pé direito e a bola tirou tinta da trave esquerda do goleiro.

O time italiano não conseguiu reagir nem quando Foden foi expulso por receber dois amarelos em seis minutos, aos 31 e 37. A partida terminou e deixou o time inglês líder com nove pontos em três jogos, e 10 gols marcados. A Atalanta segue zerada no grupo C e agora soma 9 gols negativos, com 11 sofridos.

A Atalanta recebe a Udinese no domingo (27) pelo campeonato Italiano. O City recebe o Aston Villa no sábado pela Premier League.