M'Gladbach marca nos acréscimos e garante empate contra Roma na Europa League

Com muita emoção nos últimos minutos, o Borussia Mönchengladbach arrancou o empate de 1 a 1 sobre a Roma, no Estádio Olímpico, na terceira rodada da UEFA Europa League. Os gols da partida foi marcado por Zaniolo e Stindl.

O resultado fez com que os italianos permanecerem na liderança do grupo J, com cinco pontos, e o Gladbach na última colocação, com dois.

Paciência venceu domínio

O primeiro tempo teve números bem equilibrados. A posse de bola ficou um pouco mais com o Gladbach, que teve 52%, também teve um número maior de lances impedidos, com cinco.

Foram 13 chutes, sete para os alemães e seis para os donos da casa. Porém, somente dois deles realmente chegaram ao gol, um de cada lado.

Sendo assim, a Roma foi mais eficiente, pois a única chance que teve foi convertida por Nicolo Zaniolo aos 32'. Após escanteio, o italiano subiu com estilo e cabeceou sem chance para o goleiro.

Persistência deu certo

Se no primeiro tempo os alemães não tiveram medo de ir para o ataque, perdendo o jogo foram mais ainda. Foram oito chutes, sendo dois deles chegando ao gol.

Aos 50' do segundo tempo, um pênalti foi marcado a favor do Gladbach e Stindl empatou a partida no finalzinho. A Roma amargou o empate pois, imagens mostram que o toque de mão de Smalling não aconteceu, mas o árbitro não consultou o VAR.

Sequência da competição

O próximo encontro de alemães e italianos será no Borussia-Park, dia 7 de novembro, às 17h no horário de Brasília. Ao mesmo tempo, Wolfsberg e Istambul fazem o outro confronto do grupo na Áustria.