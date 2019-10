De virada, Mainz vence Colônia e respira contra o rebaixamento na Bundesliga

Nesta sexta-feira (25), o Mainz recebeu a equipe do Colônia pela nona rodada da Bundesliga. Os times precisavam da vitória para fugir da zona de perigo, contra a segunda divisão, mas no fim, o mandante conquistou os três pontos e, por enquanto, alcançou seu objetivo.

Primeiro tempo

Com uma boa posse de bola, a equipe do Mainz finalizou mais, porém sem muito sucesso. Com isso, a equipe do Colônia se aproveitou e abriu o placar aos 14 minutos no gol de Terodde, após jogada de Schindler. Porém, sete giros mais tarde, a equipe da casa conseguiu o seu, quando Boetius balançou a rede rival. A partir daí o jogo perdeu em emoção e o placar se manteve em 1 a 1.

Segundo tempo

Na etapa complementar, os visitantes produziram mais, entretanto, esbarraram em um inspirado Zentner, goleiro do Mainz. Do outro lado, o faro de gol voltou mais apurado e Timo Horn nada pôde fazer, quando Boetius tocou para Quaison virar o marcador, aos 12'. Mais tarde, com 37 minutos, Oztunali recebeu de Onisiwo e fechou o placar em 3 a 1.

Como ficou?

O resultado deixou o Mainz com nove pontos ganhos, na 13ª posição, dois a menos do que o Colônia, que é o 16º colocado, disputando os playoffs contra o descenso.

Na próxima rodada, o Mainz enfrentará o RB Leipzig fora de casa, no próximo sábado (2). Enquanto isso, Colônia visitará o Fortuna Dusseldorf, no dia seguinte (3). Mas, no meio de semana, ainda jogará pela Copa da Alemanha, quando enfrentará o FC Saarbrücken, também fora de casa.