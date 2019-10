Bayern de Munique vence Union Berlin e assume a liderança da Bundesliga

De volta à Allianz Arena, o Bayern de Munique venceu o Union Berlin por 2 a 1 pela nona rodada da Bundesliga. Os gols foram feitos por Pavard, Lewandowski e Polter diminuiu de pênalti.

Com a vitória, o Bayern assume provisoriamente a liderança da competição, com 18 pontos. Gladbach e Wolfsburg ainda jogam na rodada e podem tirar o primeiro lugar dos bávaros. O Union Berlin ficou em 15°, com sete pontos.

Os números enganam

Quem olha para os números do primeiro tempo e vê o número de chutes e as chances de gol, diz que só deu Bayern. Realmente, as maiores chances foram do time da casa, mas a defesa do Union Berlin foi bem segura.

Foram somente oito chutes na etapa, sendo seis para os dono da casa. Em relação aos que chegaram ao gol, foram somente dois para os bávaros e nenhum para os visitantes. O único chute que entrou no gol foi o de Pavard, logo aos 13'.

Segundo tempo pegando fogo

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

O segundo tempo já foi completamente diferente do primeiro. Aos 53', Lewandowski deixou o dele depois do passe de Alphonso Davies e continua sua saga de marcar gols em todos os jogos do campeonato. Com o gol, ele quebrou o recorde de Aubameyang em sua época de Borussia Dortmund.

Aos 59', o juiz marcou pênalti para o Union Berlin. Andersson bateu bem na bola, mas Neuer se deu melhor e conseguiu defender a batida. Aos 82', Lewa marca seu segundo gol na partida e o terceiro do Bayern, mas o juiz invalidou o gol por impedimento. Estava dando tudo certo para mais um clean sheets para o Bayern, mas aos 86' mais um pênalti foi marcado para os visitantes. Polter não desperdiçou a chance e diminuiu o placar.

Sequência da competição

O Bayern tem jogo da Copa da Alemanha na terça-feira, contra o Bochum fora de casa, às 16h no horário de Brasília. Já na Bundesliga, volta a campo no sábado dia 2, às 11h30, contra o Frankfurt na Commerzbank-Arena.

O Union Berlin também joga na terça-feira contra o Freiburg fora de casa, às 14h30. Já no Campeonato Alemão, joga contra o Hertha Berlin no sábado, também às 14h30.