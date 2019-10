Freiburg derrota Leipzig e segue na cola do líder

Do ladinho da Floresta Negra, Freiburg e RB Leipzig entraram em campo almejam o topo da Bundesliga na nona rodada. Em jogo marcado por minutos finais decisivos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, foi o time da casa quem saiu com mais três pontos na conta, logo vitória para o Freiburg graças aos gols de Nicolas Höfler e Nils Petersen.

Sem eficácia, mas com um gol

Numa etapa inicial em que as grandes chances foram escassas — apenas uma para cada lado — o RBL tentou se superior no placar no jogadas pelas pontas. Mesmo com poucas oportunidades claras, os times estavam em busca do gol, sem se acovardarem apenas na defesa. Assim, os Touros Vermelhos deram 12 finalizações, mas apenas cinco foram ao gol. Já pelos mandantes, só oito chutes, e um deles à meta.

Quando tudo se encaminhava para um empate, o Freiburg manteve a calma no último ataque e depois de rodar a bola entre um lado e outro, Lucas Holer tentou duas vezes e a bola sobrou para Nicolas Höfler só empurrar às redes sem marcação alguma aos 47 minutos.

Quase o mesmo cenário

Seguindo superior na posse de bola, o RBL voltou para o segundo tempo sem a mesma postura vertical. Os mesmo 12 chutes do primeiro tempo foram visto depois do intervalo, mas apenas um seguiu em direção ao gol. Faltava repertório ofensivo ao time comandado por Julian Nagelsmann frente à defesa de Christian Streich.

Após alguns contragolpes sem sucesso, o Freiburg alcançou o segundo gol em lance que surgiu depois de um erro na saída de bola do time de Leipzig. Nesse vacilo, Grifo deixou Petersen na cara do gol. O atacante olhou o posicionamento de Gulacsi e tocou no canto direito do arqueiro já aos 90'. Dois minutos a seguir, num lance de escanteio, Matheus Cunha desviou na primeira trave e Klostermann aproveitou na segunda trava para diminuir em favor do RBL. No entanto, não houve tempo para mais nenhum balançar de redes.

Na parte de cima

Os três pontos a mais nas contas do Freiburg fazem com que o time da Floresta Negra fique em segundo na tabela, com 17, apenas um atrás do líder Bayern de Munique, que venceu o Union Berlin na rodada por 2 a 1. Parcialmente em sexto, o RB Leipzig fica com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Freiburg vai à casa do Werder Bremen para manter a boa fase, às 11h30 do sábado (02). Simultaneamente, o Leipzog joga em seu domínio, diante do Mainz 05.