Wolfsburg tem gol anulado no fim, empata com Augsburg e perde chance de ser líder

Pela nona rodada da Bundesliga, o Wolfsburg jogou em casa contra o assustado pela lanterna Augsburg. Com objetivos diferentes por agora, o confronto foi arrodeado de tensão e gana pelo gol. No entanto, os sistemas defensivos se beneficiaram pela falta de criatividade dos ataques adversários. Sem ser diferente, o 0 a 0 foi visto.

Se o time verde de Oliver Glasner brigava pela liderança da do Campeonato Alemão, a equipe vermelha de Martin Schmidt tentava fugir do Z-3. E com o empate sem gols, ninguém atingiu a meta do dia.

Cenário equilibrado

Numa primeira etapa em que os times sentiram falta de uma armador em grande fase, tanto Wolfsburg quanto Augsburg não balançaram as redes. Cada um ainda deu seis chutes, dois a gol de ambas as partes. Centroavante dos mandantes, Weghorst foi o que passou mais perto de abrir o placar, mas falhou em chute rasteiro no começo do jogo. Vargas, do lado visitante, obrigou Pervan fazer boa defesa na reta final antes do intervalo.

Um "falso gol"

Depois do descanso, o cenário seguiu equilibrado em Wolfsburg, mas com os Lobos com ímpeto ofensivo um pouco maior, querendo mais o controle. Os times não conseguiam entrar na área adversária com perigo. Pelas laterais, concentravam-se as principais jogadas. Até que, oriundo dos suplentes, um brasileiro teve sua felicidade anulada pelo vídeo.

Aos 84 minutos, em cruzamento vindo da direita, Victor Sá recebeu lançamento, dominou e bateu às redes. VAR foi acionado e depois de rápida revisão, o árbitro viu desvio da zaga vermelha, o que deixava o atacante dos Lobos em impedimento. Assim, gol anulado. Depois disso, o time de preto e verde tentava pressionar, mas o Augsburg não se escondia e ousava nos contragolpes. Mas nada disso movimentou o placar.

Ambos nos extremos e um invicto

Com o empate, o Wolfsburg segue sendo o único invicto da Bundesliga na temporada 2019-20, porém perdeu a chance de assumir o topo ao apenas chegar aos 17 pontos, um a menos que o líder Bayern de Munique, que venceu na rodada. Abaixo na tabela, o Augsburg vai ao sétimo ponto e figura na penúltima colocação.

Na próxima ronda, os Lobos têm tarefa complicada ao visitar o Borussia Dortmund, às 11h30 do sábado (02). Às 14h do dia seguinte, os Árvores jogam em casa, contra o Schalke 04.