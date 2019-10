Roma bate Milan e encosta na zona de classificação da Champions League

Almejando encostar na zona de classificação para a Champions League, a Roma venceu o Milan por 2 a 1 no estádio Olímpico, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe da capital italiana chegou aos 16 pontos, alcançando a quinta colocação, enquanto os rossoneros continuam com 10, mas caíram para 13º. A vitória foi garantida por Dzeko e Zaniolo, enquanto Theo Hernández descontou para o time de Milão.

Na próxima rodada, o Milan recebe o SPAL no San Siro, enquanto a Roma encara a Udinese fora de casa.

Apesar de estar fora de casa, o Milan começou a partida pressionando e chegou a marcar um gol aos 15', mas o lance foi irregular, pois Lucas Paquetá estava impedido na jogada, bem assinalado pela arbitragem.

O cenário do jogo foi mudando conforme o tempo passava e a Roma foi criando mais oportunidades. Aos 37', Zaniolo arriscou de longe e obrigou Donnarumma a fazer uma grande defesa, colocando a bola para a linha de fundo. Após a cobrança de escanteio, Dzeko abriu o placar de cabeça.

A equipe mandante continuou com as melhores chances até o final do primeiro tempo e no começo da segunda etapa, mas foi o Milan que conseguiu marcar. Aos 54', Theo Hernández recebeu o cruzamento de Calabria, dominou e chutou, a bola ainda desviou em Smalling antes de entrar.

Mas a alegria durou pouco, logo aos 58', Zaniolo aproveitou um erro na saída de bola rossonera e colocou a Roma na frente do placar novamente.

A equipe de Milão continuava falhando na saída de jogo, em outra oportunidade, a Roma marcou mais uma vez, mas o bandeira anulou corretamente, aos 77'. Logo em seguida, aos 80', mais um erro e Zaniolo por pouco não fez o gol.

O Milan buscou empatar a partida com jogadas aéreas até o final do jogo, adiantou a marcação, mas a consistência defensiva romana garantiu o 2 a 1 no placar.