Mesmo com dois pênaltis perdidos, United joga bem e derrota Norwich fora de casa

O Manchester United parece ter achado o rumo das vitórias. Mesmo com dois pênaltis perdidos por Rashford e Martial, os Diabos Vermelhos não tiveram dificuldades e acabaram derrotando o Norwich City fora de casa por 3 a 1. McTominay, Rashford e Martial marcaram os gols dos Red Devils, e Onel Hernández descontou no final do jogo para os mandantes.

Com o resultado, o United chegou aos 13 pontos e subiu para a sétima colocação da Premier League. O Norwich continua na vice-lanterna da competição com apenas sete pontos conquistados.

A primeira boa jogada foi do Norwich. Aos quatro minutos, Max Aarons achou Todd Cantwell livre dentro da área, mas o meia-atacante finalizou por cima da meta. Aos 18, a primeira boa trama do United. Martial acionou Rashford dentro da área e o inglês finalizou cruzado, o goleiro Tim Krul fez uma grande defesa com o pé direito.

O goleiro do Norwich começou a operar milagres durante a partida. Aos 19, Andreas Pereira cobrou escanteio, Rashford desviou na primeira trave e Martial, livre, dentro da pequena área, mergulhou e cabeceou a queima-roupa, mas o goleiro holandês fez um milagre no Carrow Road.

Aos 20, o Manchester United abriu o placar. Andreas Pereira cruzou para a área, a defesa afastou mal e McTominay pegou de primeira, a bola morreu no canto esquerdo. Aos 25, o primeiro pênalti. Daniel James recebeu dentro da área e foi derrubado por Ben Godfrey. Na cobrança, Rashford finalizou no canto direito e o goleiro Tim Krul defendeu sem dar rebotes.

Os Diabos Vermelhos chegaram ao segundo gol aos 29 minutos. Daniel James acertou grande lançamento para Rashford, que dominou e bateu na saída do goleiro. Fred finalizou de fora da área e a bola pegou na mão de Todd Cantwell. Na cobrança, Martial cobrou no canto esquerdo e o goleiro Tim Krul fez mais uma grande defesa.

Foto: Divulgação/Premier League

Na segunda etapa, a equipe comandada por Ole Gunnar Solskjaer continuou com o mesmo ritmo e o goleiro Tim Krul continuou salvando os donos da casa. Aos sete minutos, Martial recebeu dentro da área e bateu de primeira, o goleiro do Norwich fez uma grande defesa com o pé direito.

O United decretou a vitória aos 28 minutos. Martial passou para Rashford, que devolveu de calcanhar, o francês finalizou com extrema categoria para anotar o terceiro gol. No fim do jogo, após erro do Unite no meio-campo, a bola chegou até Onel Hernández, que invadiu a área e marcou o gol dos visitantes.

Ainda deu tempo para mais uma grande defesa de Tim Krul. Lingard recebeu e tocou para Greenwood, que livre de marcação, finalizou de primeira e o goleiro holandês evitou o quarto gol Red Devil.

Agora, o Manchester United deixa a Premier League de lado e dá atenção para Copa da Liga. Na quarta-feira (30), visita o Chelsea, às 17h05. O Norwich, que já foi eliminado da copa, só joga no próximo sábado (02), às 12h, contra o Brighton, fora de casa.