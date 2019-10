DFB Pokal: Stuttgart supera Hamburgo na prorrogação; Colônia é eliminado no fim

Um confronto tradicional que poderia ser muito bem disputado em fases mais agudas ocorreu na tarde desta terça-feira (29), válido pela segunda fase da DFB Pokal. No Volksparkstadion, o Hamburgo recebeu o Stuttgart em duelo de duas das mais tradicionais equipes da Alemanha, que hoje disputam a segunda divisão nacional. A partida equilibrada foi decidida apenas nos minutos finais da prorrogação, com vitória dos Suábios por 2 a 1.

Foi uma vingança da goleada sofrida pelos hamburgueses por 6 a 2 na 2. Bundesliga, que começou a acontecer logo nos primeiros momentos do jogo. No primeiro minuto, Badstuber recebeu passe de Förster e foi derrubado por Jung na área: pênalti. Na cobrança, Nicolás González converteu e abriu o placar para os visitantes. Porém, a vantagem durou pouco tempo. Aos 15, Kinsombi caiu na área e o árbitro Bastian Dankert assinalou penalidade máxima ao alegar falta cometida por Ascacíbar. Na cobrança, Aaron Hunt igualou o marcador.

Durante toda a partida, inclusive com as modificações realizadas no segundo tempo, o Hamburgo não conseguiu ter um bom desempenho, apesar de jogar em casa e contar com o apoio do torcedor. Ainda assim, conseguiu suportar e contar com a sorte para evitar que o Stuttgart vencesse no tempo normal. Com o empate, a partida foi à prorrogação e o técnico Tim Walter foi premiado. Aos cinco minutos do segundo tempo, o comandante promoveu a entrada de Al Ghaddioui. Aos nove, o jogador recebeu passe de Karazor, colocou a bola na rede e garantiu a classificação da equipe rubra.

Foto: Divulgação/FC Saarbrücken

Saarbrücken surpreende e elimina Colônia

Outra equipe tradicional que foi eliminada da Copa da Alemanha foi o Colônia. No Hermann-Neuberger-Stadion, os Bodes tiveram uma dura derrota e foram desclassificados pelo Saarbrücken, da quarta divisão nacional. Em um segundo tempo bem movimentado e eletrizante, os anfitriões venceram por 3 a 2. Bem modificada, a equipe da Bundesliga foi bem abaixo no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Saarbrücken abriu dois tentos de vantagem em quatro minutos. Schorch marcou aos oito e Jurcher ampliou aos 12.

Após sentir o golpe, o Colônia reagiu e conseguiu o empate. Com alguns dos atletas que foram preservados em campo, a postura da equipe foi outra. Aos 26, Jonas Hector diminuiu em falta cobrada na entrada da área e o centroavante Simon Terodde empatou aos 39. Porém, aos 45 minutos, mesmo em intenso desgaste, Jänicke conseguiu acertar finalização no canto e garantiu a histórica classificação do Saarbrücken.

Foto: Divulgação/Union Berlin

Protocolar, Union Berlin supera Freiburg e avança

No duelo de equipes que estão na elite do futebol da Alemanha, o Union Berlin desconsiderou o fato de enfrentar o Freiburg fora de casa, no Schwarzwald-Stadion, e venceu por 3 a 1. Joshua Mees abriu o placar aos visitantes, mas Koch empatou nos acréscimos do primeiro tempo. Porém, com melhor aproveitamento ofensivo na etapa complementar, Andrich e Gentner garantiram a vitória berlinense por 3 a 1.