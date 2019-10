Messi dá show, Barcelona goleia Valladolid e assume liderança do Espanhol

Após ter o clássico adiado com o Real Madrid, no último fim de semana, o Barcelona retornou ao Campeonato Espanhol contra o Valladolid, pela 11ª rodada. Nesta terça-feira (29), o encontrou terminou em goleada de 5 a 1, no Camp Nou. A rede foi balançada por Lenglet, Messi (duas vezes), Vidal e Suárez. Kiko Olivas descontou para os roxos.

Em um dia inspirado, Messi distribuiu duas assistência e marcou dois gols, sendo um o 50º de falta. Com o resultado, o Barça chega aos 22 pontos e assume a liderança de forma provisória - Granada ainda joga na quinta-feira. Já o Valladolid permanece em sétimo, somando 14.

Shows de Messi

Assim que o apito inicial foi ecoado, os culés saíram para cima. De Jong foi acionado na esquerda, partiu em velocidades, mas Joaquín cortou para escanteio. Após a cobrança, Messi alçou, houve desvio em Piqué. No rebote, Lenglet arrematou para o fundo das redes. Os visitantes não se intimidaram. Logo aos 14', Semedo cometeu falta na lateral. Míchel cobrou, Ter Stegen rebateu. A bola bateu em Kiko Olivas e entrou.

Sendo bastante disputada, o Barça conseguiu controlar com o passar do tempo. Aos 28', Messi deu belo passe em profundidade para Vidal, que precisou apenas escorar com a ponta da chuteira e colocar os donos da casa na frente do marcador. Seis minutos depois, reverências nas arquibancadas. O craque argentino cobrou falta com curva no cantinho, não dando chances ao goleiro.

Barça aumenta vantagem

Na retomada da partida, o Barcelona administrou o resultado sem levar grande perigo. Somente aos 75', Rakitic cruzou para Messi na entrada da área. O camisa 10 domino na coxa, fez o giro e arrematou forte: 4 a 1. A goleada terminou nos pés de Suárez. Em contragolpe rápido, o capitão blaugrana tabelou com o atacante e devolveu com categoria. O uruguaio finalizou cruzado.