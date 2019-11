Juventus celebra anversário sendo um dos maiores clubes do mundo

No primeiro dia do mês de novembro, a Juventus celebrou mais um ano de vida. Em 2019 a equipe italiana celebra o seu 122 aniversário. O clube mais glorioso da Itália, um dos times mais importantes na Europa e no mundo.

Desde 1897, a Velha Senhora tem deixado suas marcas em campo. Campeã 37 vezes da Serie A Italiana, duas Copas Internacionais, três UEFA Cups, uma Taça dos Clubes Vencedores, duas European Super Cups, oito Super Copa Italiana, 13 Italian Cups e duas Champions League. São muitos prêmios, afinal, são 122 anos de história.

Lendas

Uma equipe que sempre foi capaz de ir contra as dificuldades, de vencer e continuar com o seu melhor. Teve muitos nomes importantes. A lista com os dez melhores jogadores conta com: Giampiero Boniperti, David Trezeguet, Gaetano Scirea, Pavel Nedved, Zinedine Zidane, Omar Sivori, Dino Zoff, Michel Platini, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero e atualmente Cristiano Ronaldo.

Jogadores brasileiros também estão e ainda fazem parte da história da Velha Senhora. Toninho Cerezo, Emerson, Hernanes, Paulo Roberto Falcão, Dino da Costa, Dani Alves, entre outros. Atualmente Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa.

Jovem Juventus

Um grupo de amigos se reuniu. Todos eles possuíam uma paixão em comum: futebol, um jogo recém chegado da Inglaterra. Eles tiveram a ideia intrigante, de criar um clube esportivo. Os meninos frequentaram a escola "Massimo D 'Azeglio", especializada em estudos clássicos. Eram bem educados, e o mais velho com apenas 17 anos de idade. Isso abriu o caminho para o nome do clube. Em latim, o nome 'Juventus' significa juventude. Sem nenhum conhecimento, mas em 1 de novembro de 1897, os jovens rapazes deram à luz uma lenda.

Premiações

Em 1904 o primeiro troféu. A Juventus conquistou o Campeonato Italiano. Após 20 anos conseguiu vencer novamente e depois ergueu a taça da competição por mais 33 vezes.

As duas temporadas mais bem sucedidas foram as de 1994 e 1995. Em 94/95 além do Campeonato Italiano ainda levaram Vencedor da Copa Itália. E em 95/96 ergueram a orelhuda da Champions League e Taça dos Clubes Vencedores.

Pelo twitter, a equipe divulgou um vídeo com gols marcados no dia do aniversário. Vale a pena assistir.