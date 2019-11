Bournemouth surpreende, vence e aumenta crise do Manchester United na Premier League

Abrindo a 11ª rodada da Premier League, o Bournemouth mostrou qualidade jogando dentro de casa e venceu o Manchester United, por 1 a 0, na manhã desse sábado (02), no estádio Dean Court. O único gol do confronto foi marcado por Joshua King, no fim do primeiro tempo.

Marcado pelo equilíbrio, a etapa inicial começou com os visitantes ameaçando. Com sete minutos, Andreas Pereira tentou uma finalização que passou por cima da meta, sem muito perigo, mas assustando os donos da casa.

Com o passar do tempo, as estratégias montadas pelas equipes se mostraram nítidas em campo. O United tentou manter seu estilo desde a chegada de Ole Solskjaer, chegadas ao ataque em velocidade, com trocas de passe rápidas. Porém, o time parou na forte marcação dos Cherry Bears, liderados por Eddie Howe.

Com isso, o que se viu foram os Red Devils com enorme dificuldade para propor o jogo, arriscando apenas chutes de longe, enquanto os mandantes apresentaram um controle melhor o confronto. A consequência veio com um golaço de Joshua King, já nos acréscimos. O Camisa 7 aproveitou cruzamento de Adam Smith, chapelou Wan Bissaka e, de frente pro gol, venceu De Gea, abrindo o placar.

Ramsdale comemora vitória do Bournemouth (Divulgação / Bournemouth)

Voltando do intervalo com desvantagem, o que se esperava era o Manchester mais agressivo, mas o time sentiu a falta de um centroavante de origem e, por isso, manteve dificuldades para penetrar a linha defensiva adversária. Andreas Pereira tentou novamente no começo, na entrada da meia-lua, mas Ramsdale se esticou e conseguiu espalmar o perigo.

Com a partida se aproximando do final, os Devils passaram a controlar a posse de bola, estabelecendo uma forte pressão, buscando o empate. Greenwood, que entrou no lugar de Daniel James, acertou a trave direita, após cruzamento cruzamento do brasileiro Fred, desperdiçando o que foi a melhor chance dos visitantes.

O resultado fez os Cherry Bears ultrapassarem os Red Devils na tabela, chegando ao sexto lugar, com 16 pontos, enquanto os rivais permaneceram com 13, caindo para a oitava colocação. O Manchester United volta a campo na quinta-feira (07), pela Europa League, contra o Partizan, no Old Trafford. O Bournemouth joga apenas no próximo sábado, quando visita o Newcastle, no St. James' Park, novamente pelo Campeonato Inglês.