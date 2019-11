Düsseldorf derrota Colônia e se afasta da zona de rebaixamento da Bundesliga

No derby entre Fortuna Düsseldorf e Colônia na Espirit Arena, o time da casa se deu melhor. Rouwen Hennings abriu o placar e Erik Thommy o ampliou. A vitória deixa o Düsseldorf 13° lugar da Bundesliga, com 10 pontos, e o Colônia na penúltima posição, com sete pontos em 10 jogos.

Fortuna cirúrgico

Os números do primeiro tempo mostraram um Colônia com mais de 57% de posse de bola e 81% de precisão de passe. Porém esses números não fizeram muito efeito, pois foram dois chutes e nenhuma chance de gol para os visitantes na primeira etapa.

Foto: Reprodução / Fortuna Düsseldorf

O Düsseldorf, que não tinha nada a ver com isso, aproveitou melhor suas chances. Além dos cinco chutes e duas chances de abrir o placar, Alfredo Morales foi derrubado por Czichos e o juiz marcou pênalti.Aos 38', o artilheiro Hennings não desperdiçou a única chance que teve no jogo até então e abriu o placar da partida.

Segundo tempo: tudo igual

Os números do segundo tempo mostraram a mesma coisa que o primeiro: os visitantes tomando conta da posse de bola, mas não conseguindo concluir as jogadas e o Fortuna, mesmo com poucas chances, decidindo a partida.

O gol do Fortuna, aos 61', é a prova viva disso. O gol saiu após um escanteio do Colônia,onde Ayhan e Thommy aproveitaram e o alemão fez um belo gol.

Sequência de jogos

O próximo jogo do Fortuna é fora de casa, contra o Shalke 04. A partida será no sábado, dia 9, às 11h30 no horário de Brasília.

Já o Colônia enfrenta o Hoffenheim, abrindo a rodada da Bundesliga na sexta feira, dia 8, às 16h30.