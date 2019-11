Pedro ganha primeira oportunidade, mas Fiorentina fica no empate com Parma

Em duelo de times próximos na tabela e em busca de colar na zona de competições europeias, a Fiorentina empatou com o Parma em 1 a 1 pela 11ª rodada da Serie A neste domingo (3), no Artemio Franchi, em Florença. Gervinho abriu o placar para os crociati, e Castrovilli deu números finais ao jogo. A partida marcou a estreia do atacante brasileiro Pedro na Viola.

A primeira etapa foi de pouquíssimas chances claras em Florença. Sem Ribéry, Pezzella e Cáceres, a Fiorentina foi escalada novamente no 4-3-3, com Ghezzal como novidade no ataque. Apesar de mais nomes ofensivos, a Viola teve Chiesa e Boateng pouco acionados, além de Castrovilli sumido. Enquanto isso, o Parma teve Gervinho como uma grande válvula de escape pela esquerda e Karamoh como outra boa alternativa pela direita, enquanto Kucka dominou o meio-campo.

No total, foram dez finalizações, seis a quatro para a Fiorentina, mas apenas uma certa dos visitantes. A Viola ainda teve 61% de posse de bola, mas não exigiu muito de seu ex-goleiro Sepe. Do outro lado, Gervinho sempre foi uma ameaça e encontrou muito espaço em algumas oportunidades, até que aproveitou.

Aos 39, após Chiesa perder a bola na entrada de sua área, Kucka deu lançamento longo para Gervinho, que avançou livre praticamente do meio-campo e tocou de canhota por cima de Dragowski para abrir o placar. A Fiorentina teve sua melhor chance logo na sequência em bola levantada por Castrovilli, mas Boateng tocou de cabeça por cima, e a Fiorentina foi para o intervalo perdendo por 1 a 0.

A Fiorentina voltou para a segunda etapa com uma postura mais agressiva e, por outro lado, o Parma se retraiu e pouco assustou na segunda etapa. A primeira oportunidade viola veio aos oito. Chiesa levantou na área, Ghezzal ajeitou e Boateng bateu de primeira, com perigo, à direita do gol. Três minutos depois, a única grande chance do Parma na segunda etapa. Gervinho tabelou com Kulusevski, invadiu a área e bateu cruzado, mas parou em Dragowski.

A troca de Ghezzal por Vlahovic efetivada por Vincenzo Montella aos 10, aumentou o ímpeto da Fiorentina. Apesar do sérvio ter participado pouco da partida, o treinador reposicionou sua equipe em um 3-5-2, abrindo Chiesa e Dalbert como alas e tendo dois atacantes trabalhando dentro da área. Curiosamente, foi um meia que apareceu para marcar de cabeça. Aos 21, Dalbert recebeu com espaço e cruzou com precisão para Castrovilli completar e empatar a partida.

Pouco depois, aos 23, Vlahovic recebeu boa bola dentro da área, bateu colocado de canhota e acabou mandando em cima de Sepe. Apesar das 13 finalizações na segunda etapa e de ter terminado a partida com 62%, a Fiorentina não conseguiu superar a defesa bem postada do Parma e buscar a vitória. Montella até promoveu a entrada de Pedro na reta final, mas o brasileiro não conseguiu resolver em seus nove minutos em campo, e o jogo terminou 1 a 1.

As duas equipes voltam a campo no domingo (10). A Fiorentina, oitava colocada, com 16 pontos, enfrenta fora de casa o Cagliari, às 8h30. Já o Parma, décimo colocado, com 14 pontos, joga diante de seu torcedor contra a Roma, às 14h.