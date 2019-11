Em jogo marcado por grave lesão de André Gomes, Everton e Tottenham ficam no empate

Em confronto válido pela 11° rodada da Premier League, o Everton recebeu o Tottenham no Goodison Park e ficou no empate. O ponto negativo da partida ficou por conta da grave lesão sofrida pelo português André Gomes, que sofreu uma fratura na perna direita, após carrinho do sul-coreano Son. O meia do Everton saiu de maca e o jogador do Tottenham recebeu cartão vermelho direto.

A equipe comandada por Mauricio Pochettino abriu o placar aos 17 minutos do segundo tempo. Após Iwobi errar, a bola chegou até Dele Alli, que dominou, passou pela marcação e bateu no canto direito do goleiro Pickford.

Após a paralisação para atendimento médico a André Gomes, o árbitro assinalou 12 minutos de acréscimos. Foi nesse período que os Toffees conseguiram o empate. Aos 52 minutos, Digne recebeu na esquerda e cruzou de primeira para a área, o atacante turco Cenk Tosun apareceu para cabecear no canto direito do goleiro Gazzaniga e deixar tudo igual.

O placar igual deixou as duas equipes na segunda parte da classificação. O Tottenham ficou na 11° com 13 pontos e o Everton, na 17°, com 11, uma posição acima da zona do rebaixamento.

Classificação da Premier League após 11 rodadas (Foto: Divulgação/Premier League)

O Tottenham volta a campo na próxima quarta-feira (06), às 17h, quando visita o Estrela Vermelha, pela quarta rodada da Champions League. O Everton joga no próximo sábado (09), às 12h, contra o Southampton, fora de casa, pela Premier League.