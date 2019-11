RB Leipzig e Lyon vencem e encaminham suas classificações para as oitavas da Champions

O Grupo G da Champions League teve seus dois jogos na tarde dessa terça-feira. No primeiro jogo da rodada, o RB Leipzig bateu o Zenit em São Petersburgo pelo placar de 2 a 0. Os gols feitos por Demme e Sabitzer fizeram os alemães conquistarem nove pontos em quatro jogos e a liderança isolada. Na sequência, o Lyon derrotou por 3 a 1 o Benfica. Andersen, Depay e Traoré marcaram para os franceses e Seferovic diminuiu.

RB Liepzig 2 X 0 Zenit

No primeiro lance de perigo na Gazprom Arena, a rede balançou. Após jogada muito bem trabalhada pelo ataque, Halstenberg acertou belo chute no canto do goleiro e fez o gol. Porém, por conta de um toque de mão no início da jogada, o lance foi anulado. Já nos minutos finais, após cobrança de falta na barreira, a bola sobrou nos pés de Demme, que mandou uma bomba e abriu o placar da partida.

Na segunda etapa, o Zenit ficou perto de conseguir o empate, mas Gulacsi se deu melhor. No minuto seguinte, Sabitzer fechou a conta e levou o resultado positivo pra Alemanha.

Lyon 3 X 1 Benfica

Em um dos primeiros lances da partida, logo aos 4', o time da casa já abria o placar. Andersen marcou de cabeça após escanteio. Já aos 32', Depay finalizou com o pé direito do meio da área para o centro do gol.

Depois do intervalo, o Benfica voltou mais seguro e tentando ter mais a bola. Aos 76', a pressão fez efeito pois Seferovic diminuiu o placar, finalizando com o pé esquerdo do meio da área. O gol foi invalidado após conferência no VAR, mas o juiz decidiu validá-lo.

Porém, no final do jogo, Traoré marcou o terceiro do Lyon, consagrando a vitória dos franceses.

Quase classificado

O RB Leipzig está a um passo de conquistar a primeira vaga em oitava de final de Champions na história. Os alemães confirmam na próxima fase em caso de vitória na quinta rodada, contra o Benfica em casa. A segunda vaga será disputada entre Lyon e Zenit, na Rússia dia 27.