O grupo F da Uefa Champions League foi todo disputado nesta terça-feira (5), no primeiro jogo da tarde, o Barcelona empatou em 0 a 0 com o Slavia Praha. Com o resultado, os Culés chegaram a oito pontos e seguem líderes. Já o Slavia esta na lanterna com apenas 2 pontos.

No outro jogo do grupo, Borussia Dortmund e Inter de Milão protagonizaram um duelo eletrizante, no Signul Iduna Park. A partida terminou em 3 a 2 para os alemães.

Em segundo, a equipe aurinegra soma sete pontos - apenas um de diferença para o primeiro colocado. Por sua vez, o Nerazzurri fica em terceiro, com quatro.

Barcelona 0 x 0 Slavia Praha

O primeiro lance de perigo foi do Slavia, quando Sevcik cruzou com desvio e obrigou Ter Stegen a fazer bela defesa. Após esse lance os blaugranas começaram a dominar. Por pouco, Messi não abriu o placar. O capitão arrematou forte no canto esquerdo do goleiro Kolar.

Na segunda etapa, o Barça até conseguiu estufar as redes. Messi girou, se livrou da marcação e acionou Vidal, que só teve o trabalho de escorar, mas o argentino estava impedido no momento do passe.

Borussia Dortmund 3 x 2 Inter de Milão

Logo aos cinco minutos, Lautaro Martínez se livrou de dois marcadores, invadiu a área e soltou o pé, sem chances para Burki. Aos 40', a Inter aumentou a vantagem em jogada de Candreva, que cruzou para o belo chute do uruguaio Vecino.

Diferentemente, a volta do intervalo deu novos capítulos. Os alemães diminuíram. Em boa jogada individual de Sancho, Hakimi recebeu por trás e finalizou colocado.

Após erro na saída de bola, Alcacer, ajeitou para Brandt. O meia ficou saiu na cara do gol e bateu cruzado, na saída de Handanovic. A virada veio aos 32', quando Sancho partiu na velocidade e tocou para Hakimi marcar seu segundo no jogo e definir a vitória.

Situação do Grupo F