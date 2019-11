Espanyol goleia e se classifica; Ludogorets e Ferencváros brigam pela outra vaga

Confirmando o favoritismo no grupo H, o Espanyol goleou a equipe do Ludogorets por 6 a 0. O jogo ainda contou com duas expulsões para o time búlgaro. Na outra partida da chave, o Ferencváros recebeu o CSKA e o jogo não saiu do 0 a 0. Com os resultados, a liderança se manteve com a equipe espanhola, agora com 10 pontos, garantindo a classificação para a próxima fase. Na sequência do grupo, temos o Ludogorets com 6 pontos, Ferencváros com 5 e o eliminado CSKA, agora com 1 ponto.

Espanyol 6 x 0 Ludogorets

A equipe espanhola se impôs em campo desde o início da partida e abriu o placar logo de cara, aos 4', com Óscar Melendo. O jogo ficou ainda mais tranquilo com a expulsão de Rafael Foster pela equipe do Ludogorets aos 12'.

Ainda no primeiro tempo, os donos da casa ampliaram o placar com Lluís Lopez, aos 19'. Na sequência, Goralski recebeu o segundo amarelo aos 34' e foi expulso, piorando a situação dos búlgaros. Matías Vargas fez o terceiro gol aos 36', dando tranquilidade ao time espanhol.

Na segunda etapa, a equipe controlou a partida e conseguiu fazer mais três gols, com Campuzano, Pedrosa e Facundo Ferreyra, aos 52', 73' e 76', respectivamente.

Ferencváros 0 x 0 CSKA

Jogando em casa contra o lanterna do grupo, o time húngaro tentou buscar o gol desde o começo, mas a partida ficou amarrada no meio-campo. O jogo ficou equilibrado nos números, tanto em posse de bola (46% / 54%), como em chances criadas (12 / 14). A partida ainda contou com a expulsão de Nababkin pelo time russo aos 91'.

Nenhuma das oportunidades de gol foram concluídas com êxito. Pior para o Ferencváros que perdeu a chance de ultrapassar o Ludogorets, conquistando apenas um ponto. Já para o CSKA, as chances de classificação praticamente se foram com o apito final.

Próximas partidas

Pela penúltima rodada, no dia 28 de novembro, às 14:55h, o CSKA recebe o Ludogorets na Arena CSKA, enquanto o Ferencváros encara o Espanyol na Groupama Arena em busca da classificação.