Gent surpreende, vence Wolfsburg e assume liderança; Saint-Étienne segue sem vencer

A quarta rodada da fase de grupos da Uefa Europa League foi disputada na quinta-feira (7). Pelo Grupo I, foram realizados dois jogos, um na Alemanha e outro na Ucrânia. Em terras germânicas, Wolfsburg e Gent disputaram uma partida fundamental na briga pela liderança da chave. Melhor para os belgas, que surpreenderam e venceram por 3 a 1 fora de casa, na Volkswagen Arena.

Os donos da casa tiveram melhor primeiro tempo, foram mais dominantes e abriram o placar aos 20 minutos. O brasileiro João Victor aproveitou sobra na área para finalizar no canto direito do goleiro e abrir o placar em favor dos Lobos. O time adversário tinha muita dificuldade em alguns momentos para propor seu jogo ou buscar o empate para reequilibrar novamente a partida. O gol deu muita tranquilidade para que os mandantes pudessem ter um bom desempenho na etapa inicial.

Porém, aconteceu exatamente o contrário no segundo tempo. O Gent usou as jogadas aéreas como recurso para chegar à meta oponente e foram bem-sucedidos logo a partir dos cinco minutos. Yaremchuk foi acionado na entrada da área e bateu de primeira, com muita categoria, para empatar o jogo. Aos 20, foi a vez de Odjidja-Ofoe cobrar escanteio e Depoitre finalizar com belo chute à esquerda do gol para virar o jogo. Com a virada sofrida, o Wolfsburg foi ao tudo ou nada, cedeu espaços e os visitantes aproveitaram. Aos 31, Ngadeu-Ngadjui recebeu cruzamento e subiu para testar e sacramentar a importante vitória do Gent por 3 a 1.

Foto: Divulgação/KAA Gent

Oleksandryia busca empate nos minutos finais diante do Saint-Étienne

Na Arena Lviv, em Lviv/UCR, o Oleksandriya não conseguiu obter sua primeira vitória em um jogo válido por uma competição europeia. A menos somou um ponto importante e minimizou o prejuízo após permitir que o Saint-Étienne abrisse dois gols de vantagem, marcados por Khazri e Camara. Em pouco mais de cinco minutos, Bezborodko e Zaderaka empataram o jogo para os ucranianos e o jogo terminou empatado em 2 a 2.

O primeiro tempo foi bem disputado entre os dois times. Tanto mandantes quanto visitantes tiveram chances claras de balançar as redes em momentos alternados. O Oleksandriya começou o jogo melhor, mas não conseguia superar a defesa do Saint-Étienne, que teve melhor sorte em território rival. Aos 24 minutos, Pankiv cometeu falta dentro da área e a arbitragem assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Khazri mandou no canto oposto ao goleiro e abriu o placar para os franceses. Os visitantes tiveram outras chances, mas caprichosamente a bola não entrou.

No segundo tempo, a movimentação das equipes foi mais efetiva e teve emoção até o fim. Aos 25 minutos, Luchkevych chegou a balançar as redes e empatar o jogo, mas a arbitragem assinalou impedimento do jogador do Oleksandriya. Pior para os ucranianos: dois minutos depois, Bouanga fez lançamento em profundidade para Camara finalizar dentro da área, no canto esquerdo, e abrir 2 a 0 ao Saint-Étienne.

Enganou-se aquele que acreditou no ASSE vencedor por ter aberto dois gols de vantagem no marcador. Os donos da casa manifestaram valentia e foram buscar pelo menos um ponto para ter algo de positivo a destacar posteriormente. Aos 39 minutos, Bezborodko estava no lugar certo para pegar o rebote dentro da área e arrematar no canto esquerdo para diminuir. Nos acréscimos, aos 46’, jogada semelhante aconteceu. Desta vez, Zaderaka foi o felizardo que mandou a bola no alto e finalizou a partida com o empate em 2 a 2.

Foto: Divulgação/AS Saint-Étienne

Situação do Grupo I

Com os resultados, o Gent assumiu a liderança isolada do Grupo I, com oito pontos, enquanto o Wolfsburg vem logo em seguida, com cinco. Por outro lado, Saint-Étienne e Oleksandriya ainda não venceram e somam três pontos, com os franceses em vantagem no saldo de gols (-1 a -2).

Na próxima rodada, as equipes irão entrar em campo pela competição continental daqui a três semanas, na quinta-feira (28), às 14h55 (horário de Brasília). O Oleksandriya enfrenta o Wolfsburg novamente na Arena Lviv, em Lviv/UCR. Por sua vez, o Saint-Étienne vai em busca da primeira vitória diante do líder Gent no Stade Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne/FRA.