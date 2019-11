Exclusivo: Mateus Pasinato, goleiro do Moreirense, exalta a rapidez do futebol português

Prestes a comemorar cinco meses em solo europeu, o goleiro brasileiro Mateus Pasinato, 27 anos, já se adaptou em terras lusitanas e vem ganhando destaque em suas atuações.

Em uma entrevista exclusiva com a Vavel Brasil, o arqueiro destacou as peculiaridades do futebol português que diferem do brasileiro.

"Cada campeonato tem suas diferenças e aqui pude perceber que o jogo é mais rápido e também muito tático. Acredito que são essas as principais diferenças entre as competições".

O futebol exerce um grande paixão entre os brasileiros, o que não é novidade. Perguntamos se em Portugal, o esporte tem o mesmo poder nas pessoas como acontece em nosso país.

"O futebol apaixona em todo lugar do mundo e aqui é como no Brasil. É o primeiro esporte que os portugueses mais gostam, ainda mais agora que a seleção vem ganhando títulos".

Questionado sobre quando bate a saudade do Brasil, o arqueiro foi sincero ao extremo e destacou o que mais lhe aperta o coração.

"O que mais sinto saudades é da família, amigos e também da comida. A nossa culinária é realmente a melhor pra mim".

O Moreirense atualmente ocupa a 13° posição com dez pontos conquistados em duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Mateus Pasinato, falou sobre os seus objetivos para o restante da temporada na Primeira Liga e seus projetos para 2020.

"Os meus objetivos se alinham com os do clube, que no primeiro momento é a permanência, depois buscar a melhor classificação do clube na Liga. E individualmente é manter uma boa regularidade jogo após jogo e fazer um grande campeonato".

O Moreirense volta a campo contra o Famalicão no próximo sábado (09), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Famalicão.