Chelsea domina, vence Crystal Palace e chega a vice-liderança da Premier League

O Chelsea foi inabalável na manhã deste sábado (09), dominando e vencendo o Crystal Palace, por 2 a 0, dentro de seus domínios, no Stamford Bridge, pela 12ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados por Tammy Abraham e Pulisic, ambos no segundo tempo.

A etapa inicial foi de domínio total dos donos da casa. Logo nos primeiros minutos, os Blues ditaram o ritmo do confronto e estabeleceram uma forte pressão. Aos sete, Pulisic arriscou um chute de fora da área, mas acabou errando a meta, marcando o que foi a primeira oportunidade da partida.

O único problema que a equipe londrina encontrou foi a falta de pontaria. Com dificuldades para superar a forte retranca do adversário, o Chelsea finalizava muito de longe, o que resultou em apenas dois chutes certos, em 12 tentativas.

Chelsea pressiona, mas não marca na primeira etapa (Divulgação / Chelsea)

Pouco após a volta do intervalo, a jovem promessa Tammy Abraham chamou a responsabilidade e colocou os mandantes na frente do placar. Em assistência do meia brasileiro William, o camisa 9 recebeu no meio da área e colocou a bola no cantinho direito de Guaita, sem chances de defesa.

Mesmo com o resultado desfavorável, os visitantes mostraram medo para tentar sair jogando. A única chance no jogo veio aos 25', após Luka Milivojevic cruzar para a grande área e encontrar James Tomkins, que cabeceou, mas sem levar perigo.

A consequência direta da formação defensiva do Crystal aconteceu aos 34', quando Pulisic ampliou para os Blues. Em sua última ação antes de ser substituído, o norte-americano invadiu a defesa adversária e, na pequena área, conseguiu marcar de cabeça, fechando a placar.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (23). O Chelsea visita o Manchester City, no Etihad Stadium, às 14h30. Um pouco mais cedo, às 12h, o Crystal Palace recebe o líder Liverpool, dentro do Selhurst Park.