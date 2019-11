Freiburg derrota Frankfurt em casa e entra no G-4 alemão

Em jogo com muitas chances desperdiçadas, o Freiburg arrancou a vitória do Eintracht Frankfurt em casa. O único gol da partida foi marcado na etapa final por Nils Petersen, deixando a torcida do time da Floresta Negra em êxtase.

Com a vitória, o Freiburg pula para a quarta posição, juntando-se com Bayern de Munique e RB Leipzig com 21 pontos. Já o Frankfurt permanece no nono lugar com 17.

Sem muitas chances

O primeiro tempo não teve muitas chances boas para nenhum dos times. A bola que chegou mais perto foi a de Erik Durm, que bateu na trave. Mas isso não deixou o primeiro tempo chato.

Aos 30', o juiz deu um pênalti pro Frankfurt. Porém, ao analisar o VAR, percebeu que Paciencia só tropeça no gramado, sem interferência do jogador do Freiburg. Por isso, voltou atrás na decisão.

Foto: Reprodução / Eintracht Frankfurt

Já aos 43', Gelson Fernandes recebeu o segundo cartão amarelo por chegada atrasada em Schmid e foi mandado mais cedo pro chuveiro.

O gol, mais chances perdidas e cartões

O que não aconteceu na primeira etapa, aconteceu na segunda. Foram, ao total, 13 chutes para os donos da casa e 17 para os visitantes. Dos 13, o Freiburg aproveitou sete, uma a mais que o Frankfurt.

Foi justamente essa uma que fez a diferença. Aos 77', Petersen acertou o chute e abriu o placar da partida.

Foto: Reprodução / Freiburg

Para terminar a partida, já no sexto minuto dos acréscimos, David Abraham derrubou no chão o técnico dos mandantes Christian Streich, após a bola ter saído pela lateral. O juiz deu cartão vermelho direto e, na confusão, o meio campista Grifo, que estava sendo substituído, também foi expulso.

Sequência de jogos

Com a data FIFA começando esta semana, o próximo jogo do Freiburg será no sábado, dia 23, contra o Bayer Leverkusen fora de casa.No mesmo dia e horário, às 11h30, o Frankfurt enfrenta o Wolfsburg na Commerzbank-Arena.