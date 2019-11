Com gol de Paulinho, Bayer Leverkusen vence Wolfsburg pela Bundesliga

O Bayer Leverkusen não levou em consideração o fato de jogar fora de casa e teve uma atuação dominante, coroada com a vitória sobre o Wolfsburg na Volkswagen Arena. O jogo foi disputado na manhã deste domingo (10), válido pela 11ª rodada da Bundesliga 2019-20. Além do desempenho no confronto, o destaque vai para o brasileiro Paulinho, que marcou seu primeiro gol na temporada. Bellarabi marcou o outro gol do Bayer.

A partida era equilibrada em seu início e o Wolfsburg teve a primeira boa chance de abrir vantagem aos 23 minutos, quando recebeu dentro da área e finalizou com perigo à direita do gol. A resposta do Leverkusen foi fatal aos 25 minutos. Bellarabi avançou e chutou forte, no canto direito do goleiro Pervan. A partir daí, os visitantes tiveram mais posse de bola e controlaram os melhores lances do primeiro tempo. Na mais clara das finalizações, Volland ficou frente a frente com o goleiro Pervan, mas arrematou no meio do gol, o que facilitou a defesa.

No segundo tempo, os Lobos partiram ao ataque para buscar o empate, mas a dificuldade em finalizar ao gol impediu o time de ter melhor sorte no duelo. Apenas aos nove minutos, Felix Klaus passou pela marcação adversária, mas errou o alvo. Até o fim do jogo, o Bayer Leverkusen foi melhor. Primeiro, Amiri recebeu dentro da área, mas isolou. Segundo, Diaby fez jogada individual, entrou na área, mas mandou por cima. Terceiro, Paulinho finalizou à queima-roupa, mas errou. Porém aos 51 minutos, o jovem brasileiro conseguiu balançar as redes e definir a vitória dos Leões. Paulinho novamente fez jogada individual e chutou rasteiro no canto esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro Pervan.

Com o resultado, os Leões subiram para a oitava colocação, com 18 pontos ganhos, enquanto os Lobos perderam a chance de estar na zona de classificação para competições europeias e, de quebra, caiu para o décimo lugar, com 17 pontos. Na próxima rodada, a ser disputada no próximo fim de semana, os times entram em campo às 11h30 do sábado (16). O Bayer Leverkusen recebe o Freiburg na Bay Arena e o Wolfsburg vai encarar o Eintracht Frankfurt na Commerzbank-Arena.