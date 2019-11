Embalado, Leicester decola na Premier League e quer repetir o filme de 2015-16

O começo de temporada arrasador do Leicester City faz a torcida dos Foxes novamente sonhar com as surpresas que esse time já mostrou ser capaz nos últimos tempos. Com quatro vitórias consecutivas, o time de Vardy venceu os Gunners por 2 a 0 no King Power Stadium, com direito a gritos de "olé", em mais uma partida de alto nível dos mandantes.

Conhecidos internacionalmente após a incrível façanha em 2015/16 quando o Leicester desbancou os maiores clubes da Inglaterra faturando o título nacional de forma inédita, os Foxes novamente aparecem no topo da tabela incomodando os gigantes do "Big Six".

A vítima da vez foi o Arsenal, que diante de uma atuação impecável do time que tem Vardy liderando a artilharia da Premier League com 11 gols, e James Maddison destacando-se no meio de campo, além de Harvey Barnes, vice-líder de assistências geral, com 4.

Passadas doze rodadas, o Leicester assumiu a segunda colocação da Premier League, atrás somente do Liverpool. Apesar da distância de 8 pontos para o time de Anfield, os torcedores dos Foxes já comparam a atual campanha com a do título em 15/16, pois naquela ocasião o time ocupava a terceira posição na 12ª rodada.