Tottenham anuncia demissão do técnico Mauricio Pochettino

Enquanto o futebol inglês deu uma pausa para a data Fifa, o Tottenham anunciou nesta terça-feira (19), a demissão do técnico Mauricio Pochettino. O argentino não resistiu aos resultados ruins na temporada.

Na nota oficial divulgada no site oficial do clube, Daniel Levy, presidente do Tottenham comentou: “Lamentavelmente, os resultados domésticos no final da temporada passada e no início desta temporada foram extremamente decepcionantes.''

O presidente também agradeceu ao treinador e sua equipe técnica: “Mauricio e sua equipe técnica sempre farão parte da nossa história. Tenho a maior admiração pela maneira como ele lidou com os momentos difíceis fora de casa, enquanto construímos o novo estádio e pelo calor e positividade que ele nos trouxe. Gostaria de agradecer a ele e sua equipe técnica por tudo o que contribuíram. Eles sempre serão bem-vindos aqui.''

O treinador chegou ao clube da capital inglesa há cinco anos e meio, quando foi contratado do Southampton. Nesse período, conseguiu deixar o Tottenham no G-4 da Premier League em diversas vezes, além de ser vice-campeão da Copa da Liga Inglesa em 2015 e da Champions League na temporada passada, no qual, perdeu para o Liverpool por 2 a 1.

Na atual temporada, os Spurs voltaram ao mercado após quase dois anos sem contratar um jogador em definitivo. Mesmo assim, a equipe não conseguiu os resultados esperados. Na Premier League, ocupa a 14° colocação com apenas 14 pontos.

Na Champions League, chegou a ser goleado em casa por 7 a 2 pelo Bayern de Munique. Além disso, caiu na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa para o modesto Colchester United, clube da quarta divisão.

Substituto

Logo após a demissão de Pochettino, a imprensa inglesa especulou o nome de José Mourinho. A Sky Sports publicou que representantes do Tottenham e o português, estão conversando e acreditam que um acordo pode ser finalizado nesta quarta-feira (20). O técnico de 56 anos está sem clube desde dezembro do ano passado, quando foi demitido do Manchester United.