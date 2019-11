Exclusivo: Otávio fala sobre meta do Bordeaux na temporada e analisa domínio do PSG

Nesta quinta-feira (21), o brasileiro Otávio disse à VAVEL Brasil que o Bordeaux (FRA) tem como meta disputar a Europa League na próxima temporada, mas que não descarta a possibilidade de chegar na zona de classificação para a Champions League. Além disso, o meio-campista analisou a campanha do Paris Saint-Germain (FRA) que está novamente isolado na liderança do Campeonato Francês.

Atualmente na sétima posição do Campeonato Francês, o Bordeaux soma cinco vitórias, quatro derrotas, quatro empates e 19 pontos em 13 jogos. Com 48,71% de aproveitamento no torneio nacional, apenas dois pontos separam a equipe francesa da zona de classificação para a Europa League e são 11 pontos de diferença para o líder Paris Saint-Germain.

"Quando começa o ano, nós sempre colocamos metas para nossa temporada. Nós temos como meta fazer o nosso melhor ano, com a possibilidade de firmar a nossa vaga na Europa League e depois buscar uma Champions League. Isto é muito importante para o clube e para os atletas, além disso, para que nós possamos crescer e amadurecer como uma equipe vencedora. Acho que o nosso principal objetivo é estar bem consigo mesmo e estar cada vez mais forte taticamente. Acredito que possamos pensar em uma Europa League e, talvez, na Champions League. Óbvio que as dificuldades serão grandes, mas nós precisamos ter uma regularidade durante todo o campeonato, fazermos partidas similares e com um nível altíssimo. Precisamos nos mantermos entre os primeiros colocados. As equipes que menos oscilarem serão os times que vão estar na frente de todos os outros", disse.

O atual campeão Paris Saint-Germain segue na liderança do Campeonato Francês. A hegemonia do clube parisiense, que dura há seis temporadas, deve-se ao alto investimento no elenco. O PSG é o terceiro maior vencedor da competição. Perde apenas para o Saint-Étienne (FRA) e Olympique de Marseille (FRA) que possuem, respectivamente, 10 e nove títulos.

"O Paris Saint-Germain é uma equipe que entra como favorita no Campeonato Francês. O time tem um investimento muito maior do que nas outras equipes, sempre entram para disputar títulos da Champions League e, com certeza, está na frente de todas as equipes do Campeonato Francês. Porém, o Bordeaux e as outras equipes têm projetos para que possam estar crescendo e disputar títulos com o PSG. Se nesta temporada isto não for possível, com certeza, nas outras temporadas vai aparecer algum clube que tentará buscar o título junto com o Paris Saint-Germain. O Bordeaux também tem projetos para que, em breve, possa estar disputando a ponta da tabela com as grandes equipes do torneio", falou o meio-campista.

A próxima partida do Bordeaux será contra o Mônaco (FRA) no próximo domingo (24), às 11h (horário de Brasília), no estádio Matmut Atlantique em partida válida pelo Campeonato Francês.