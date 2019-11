Borussia Dortmund sai atrás e busca resultado heroico contra o Paderborn

Jogando em casa pela Bundesliga, o Borussia Dortmund recebeu o Paderborn. O lanterna da competição fez jogo duro contra os mandantes, e abriu boa vantagem no início: 3 a 0. Entretanto, os favoritos reagiram e conseguiram o empate nos acréscimos do segundo tempo, amenizando o clima negativo do Induna Park.

Azuis e brancos animados em 45 minutos

Na primeira parte do duelo, parecia que o Paderborn era o mandante, e o Borussia o visitante. O time azul e branco conseguiu o primeiro gol com Streli Mamba, aos cinco minutos de jogo. Com menos posse de bola, a equipe da Renânia do Norte-Vestfália, assustou mais e aos 37 minutos Mamba novamente balançou a rede rival. Sem reação, o clube de Lucien Favre sofreu outro revés aos 43 minutos. Gerrit Holtman fez o terceiro do Paderborn assim, indo para o intervalo com excelente vantagem no placar.

Reação amarela e preta

Buscando se recuperar, o Dortmund voltou com tudo após a parada. Tanto que aos dois minutos, Sancho diminuiu a conta, depois da jogada Hakimi. Pressionando a todo custo, os donos da casa fizeram mais com Witsel, com 39 minutos de jogo. Com o rival todo recuado, segurando o resultado, Marco Reus empatou o duelo aos 48 minutos de partida, dando alívio a torcida que compareceu para apoiar o time.

Como ficou?

O resultado deixa o Borussia Dortmund na quinta colocação na tabela, com 20 pontos ganhos, cinco a menos do que o líder Borussia Monchengladbach. Já o Paderborn, ainda é o lanterna do torneio com apenas cinco pontos.

Na próxima rodada, o Borussia Dortmund encara o Hertha Berlin, fora de casa, no sábado (30). Antes disso, vai até à Espanha jogar contra o Barcelona, pela Champions League, na quarta-feira (27). Enquanto isso, o Paderborn joga apenas no sábado, quando recebe o Leipzig, dentro de casa.