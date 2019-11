Jornal Catalão crava: "Neymar não é prioridade" e detalha todos alvos de contratação do Barcelona

Neymar não é prioridade de contratação para o Barcelona para a próxima temporada. Segundo o Mundo Deportivo, as preferências do clube catalão giram em torno de um novo lateral direito, um camisa 9 e um zagueiro.

Assim, Suárez teria um substituto, bem como Piqué, que já passou da casa dos 30 anos. E Semedo, lateral-direito, precisa de uma concorrência para desenvolver melhor seu futebol.

O camisa 10 do Brasil não joga em nenhuma dessas posições. Mesmo com uma eventual recusa em estender seu contrato com o PSG por mais alguns anos, e não esconder a vontade de voltar a jogar pelo Barcelona, é provável que o clube não se empenhe tanto para seu retorno. Neymar se encontra numa situação difícil.

Eric Abidal, diretor de equipe do clube declarou: "Não vou dizer que será a primeira opção, mas é uma opção clara".

Vejamos quem seriam então os alvos preferidos para contratações:

Lateral direito (Joshua Kimmich)

Foto: Reprodução / Bayern Munich

Nelson Semedo ainda não é um titular absoluto da posição. Ao contrário do que Jordi Alba é na esquerda. Kimmich é um sonho de consumo do Barça. Sua contratação esbarra no seu valor de transferência, algo em torno dos 70 milhões de euros.

Caso não seja possível sua aquisição, Lukas Klostermann do RB Leipzig seria uma boa opção. Seu contrato expira em 2021.

Camisa 9 (Lautáro Martinez)

Foto: Reprodução / Inter de Milão

Companheiro de Messi no ataque do Barça, Suárez estará com 33 anos em Janeiro. O Barcelona quer um substituto. Mbappé é o preferido, mas quase impossível de se contratar. Se Neymar se tornou uma novela, o francês se tornaria uma façanha.

Harry Kane e Marcus Rashford são nomes sondados, mas que também são difíceis de virem para o Camp Nou. Os times da Premier League não precisam vender ninguém para fazer caixa.

A bola da vez passou a ser o argentino Lautáro Martinez. Com pouco tempo na Inter de Milão, é um jovem promissor. Já marcou cinco vezes no Campeonato Italiano e deu três assistências. Seu valor de mercado não é alto, o que o coloca no centro do radar culé.

Zagueiro (Nikola Milenkovic)

Foto: Reprodução / Fiorentina

Com Samuel Umtiti sempre no estaleiro, e Piqué chegando ao final da carreira, o nome da vez para zaga catalã é o sérvio Milenkovic da Fiorentina.

Tem porte de defensor, com seus 1.95 de altura, e é polivalente. Joga na lateral direita também. Além disso é novo. Conta com 22 anos, ideal para renovação do time. Os olheiros estão acompanhando de perto sua evolução.

Visto que as prioridades são outras, Neymar teria lugar nesse provável time do Barcelona ? pergunta que não quer calar.