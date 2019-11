Bayern de Munique bate Düsseldorf e cola na liderança da Bundesliga 

O Bayern de Munique ganhou mais uma na Bundesliga e coloca uma pressão no líder do campeonato, Borussia Mönchengladbach. O jogo contra o Fortuna Düsseldorf terminou 4 a 0, com gols de Pavard, Tolisso, Gnabry e Coutinho.

A vitória deixa o Bayern em segundo lugar, a apenas um ponto do líder Gladbach. A distância também diminuiu após a derrota dos alvinegros para o Union Berlin por 2 a 0. O Fortuna permanece em 14°, com 11 pontos.

O estrago foi feito

O primeiro tempo de jogo foi inteiro do Bayern. Os três gols foram o resultado do trabalho feito pelos bávaros. Além dos 72% de posse de bola para os visitantes, a maior parte das chances também foram deles. Dos 11 chutes, três acertaram o alvo e pararam no fundo do gol.

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

Aos 11', Benjamin Pavard abriu o placar. Já aos 27', foi a vez de Tolisso as redes, com o cruzamento de Thomas Müller. Gnabry ampliou o placar aos 35' e colocou o Düsseldorf em uma situação nada confortável.

Melhorou um pouco, mas não o suficiente

O segundo tempo não foi tão desastroso como o primeiro para o Fortuna. O time conseguiu parar um pouco o Bayern e conseguiu ter algumas chances de gols, mas não teve o mesmo aproveitamento que os visitantes tiveram na primeira etapa.

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

Como o Fortuna não aproveitou a melhora que teve, Coutinho marcou o quarto do time de Munique aos 70', acabando com todas as esperanças que os donos da casa tinham de empatar, ou até virar o jogo.

Sequência de jogos

O Bayern joga na terça-feira, às 17h no horário de Brasília, contra o Estrela Vermelha pela quinta rodada da UEFA Champions League. Já na Bundesliga, enfrenta o Leverkusen em casa no próximo sábado, dia 30, às 14h30.

Já o Düsseldorf não tem jogo no meio da semana e volta a campo somente no sábado, às 11h30, contra o Hoffenheim fora de casa.