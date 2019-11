Real Madrid e PSG empatam e se classificam; Vaga para Euro League está indefinida

Na principal partida do grupo, Real Madrid e Paris Saint-Germain empataram em 2 a 2, com dois gols de Benzema do lado espanhol e Sarabria e Mbappe pelo time frânces. No outro jogo, Galatasaray e Club Brugge empataram em 1 a 1, com os gols de Buyuk pela equipe turca e Diatta para os belgas.

Com os resultados, o PSG se manteve na liderança do grupo, com 13 pontos, seguido pelo Real Madrid, com 8, ambos classificados. Na terceira colocação, temos o Club Brugge com 3 pontos e em último, o Galatasaray com apenas 2 pontos, as duas equipes brigam pela vaga na UEFA Europa League.

Real Madrid 2 x 2 PSG

Mesmo jogando fora de casa, o Paris Saint-Germain começou pressionando o time espanhol e até criou boas chances, mas foi o Real Madrid que saiu na frente do placar. Aos 17, Isco finalizou na trave e Benzema aproveitou o rebote para abrir o marcador.

Daí pra frente, os donos da casa dominaram as ações da partida, obrigando Keylor Navas a fazer defesas importantes. A história do jogo quase mudou no final da primeira etapa quando o árbitro Artur Dias marcou um pênalti para o PSG e expulsou o goleiro Courtois, mas o lance foi revisado pelo VAR e anulado por uma falta em Marcelo no começo do lance.

A supremacia espanhola continuou no segundo tempo e o time ampliou a vantagem aos 79 minutos, novamente com Benzema, que cabeceou após o cruzamento de Marcelo.

Logo na sequência, aos 81, o PSG conseguiu diminuir a vantagem com o gol de Mbappe, aproveitando o desencontro de Varane e Courtois. E não parou por aí, o time francês chegou ao empate 2 minutos depois, após a finalização de Draxler, que parou na zaga, Sarabria bateu forte para fazer o segundo gol e colocar números finais à partida.

Galatarasay 1 x 1 Club Brugge

A equipe turca precisava da vitória e partiu para cima dos belgas, logo aos 11 conseguiu abrir o placar, com Buyuk, que recebeu dentro da área, virou e chutou, sem chances para Mignolet. Com o placar reverso, o Club Brugge se lançou ao ataque, criando boas oportunidades, mas pecava na hora da finalização.

Já na segunda etapa, a equipe belga continuou pressionando e chegou ao empate já nos acréscimos da partida. Diatta fez bela jogada individual e bateu de pé esquerdo, vencendo Muslera. Na comemoração, o meio-campista tirou a camisa e levou o segundo amarelo.

Última rodada

As equipes voltam a jogar no dia 11 de dezembro, às 16h, pela sexta e última rodada do grupo. O PSG recebe o Galatasaray no Parque dos Príncipes, enquanto o Real Madrid visita o Club Brugge no Jan Breydel.