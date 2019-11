Bayern mantêm 100%; Tottenham vence de virada e conquista vaga nas oitavas

Foi uma tarde cheia de gols no grupo B da Champions League. O líder Bayern de Munique ganhou do Estrela Vermelha fora de casa por 6 a 0. O principal nome do jogo foi Robert Lewandowski, que marcou quatro gols e se tornou o artilheiro da competição.

Já o Tottenham passou nervoso no primeiro tempo, enquanto perdia para o Olympiacos por 2 a 0 em casa, mas conseguiu virar o placar para 4 a 2. Os gols foram feitos por Dele Alli, Aurier e Harry Kane, que marcou duas vezes.

As vitórias decidiram as duas vagas para as oitavas de finais. A liderança fica com o Bayern de Munique, que é o único time com 100% de aproveitamento na Champions, e o segundo lugar fica com o Tottenham, com 10 pontos. A vaga para a Europa League será decidida na última rodada, no encontro de Olympiacos e Estrela Vermelha.

Estrela Vermelha 0 X 6 Bayern de Munique

O jogo foi bem tranquilo para o Bayern, mesmo jogando fora de casa. O primeiro tempo de jogo foi o menos movimentado, mas os alemães já dominavam a partida. O único gol da etapa foi marcado por Goretzka, aos 14 minutos.

Foto: Reprodução / Bayern de Munique

Porém, o segundo tempo veio o baile. Começou com o pênalti marcado aos 53 minutos, que foi convertido por Lewandowski. O polonês estava com tanta fome de bola, que marcou mais três gols na partida, em um intervalo de sete minutos entre eles. Pra fechar a goleada, Tolisso marcou aos 89.

Tottenham 4 X 2 Olympiacos

Se o jogo na Sérvia foi tranquilo para o líder do grupo, o vice-líder passou um sufoco no primeiro tempo de jogo. O Olympiacos abriu o placar logo aos 6', com El-Arabi e aproveitou o momento ruim dos ingleses para marcar o segundo aos 19', com Semedo. Ainda deu tempo de Dele Alli diminuir nos acréscimos.

Foto: Reprodução / Tottenham

Para o segundo tempo de jogo, voltou um outro Tottenham. Aos 50 minutos, com a ajuda do gandula, o lateral foi cobrado rápido e Harry Kane empatou a partida. Aos 73, Aurier acertou um belo chute e colocou os ingleses na frente. Aos 77 minutos, Kane voltou a marcar e classificou os Spurs para as oitavas de final da Champions.

Sequência de jogos

Os últimos jogos da fase de grupos da Champions serão disputados nos dias 10 e 11 de dezembro. No caso do grupo B, o Bayern recebe o Tottenham em Munique e o Olympiacos decide a vaga na Europa League contra o Estrela Vermelha na Grécia. Ambas as partidas serão às 17 h, no horário de Brasília.