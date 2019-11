Alvo de United, Tottenham e Real Madrid, Bruno Fernandes renova com Sporting até 2023

Nesta terça-feira (26), o Sporting anunciou a renovação do contrato do meia Bruno Fernandes até 2023. O português foi alvo do Manchester United, Tottenham e Real Madrid, na última janela de transferência.

“Para mim é um orgulho e é o reconhecimento do meu trabalho, é sinal que estou fazendo as coisas bem. Tenho tentado ao máximo fazer aquilo que é o melhor para o Clube”, disse.

“Para mim é, e sempre será, um privilégio estar aqui e poder vestir a camisa do Sporting'', comentou Bruno Fernandes.

“Podem esperar mais e melhor. Prometo a mesma entrega e a mesma dedicação para podermos ter mais momentos de glória como tivemos na temporada passada”, completou.

Na temporada passada, o jogador de 25 anos foi o meia com mais gols no futebol europeu. Em 53 jogos, marcou 32 gols e anotou 18 assistências, ajudando o Leão português a conquistar a Taça de Portugal e a Copa da Liga, além de ser campeão da Nations League, com a Seleção Portuguesa.

Bruno Fernandes foi eleito por duas temporadas seguidas (2017-18 e 2018-2019), o melhor jogador do Campeonato Português. Números que despertou interesse de clubes como Manchester United, Tottenham e Real Madrid. Na atual temporada, marcou nove gols e deu seis assistências em 17 partidas.

De acordo com o jornal português A Bola, o capitão do Sporting terá o mais salário do elenco. O novo contrato passou de €2 milhões líquidos, para €4 milhões. Com o novo vínculo, o jogador terá multa rescisória de €100 milhões.