Braga e Wolverhamptom empatam e garantem vaga na segunda fase da Europa League

Na tarde desta quinta-feira (28), a quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2019-20 reservou um confronto emocionante, com muitos gols. No Estádio Municipal de Braga, em Braga/POR, o Braga enfrentou o Wolverhampton. Os donos da casa abriram o placar, os visitantes viraram ainda no primeiro tempo, mas permitiu a reação dos anfitriões na etapa complementar. Ao fim das contas, empate em 3 a 3. André Horta, Paulinho e Fransérgio marcaram os gols lusitanos, enquanto Raul Jiménez, Doherty e Adama Traoré marcaram os gols ingleses.

Tanto o primeiro como o segundo tempo foram bastante intensos, bem movimentados. Logo aos seis minutos, os portugueses abriram o placar. André Horta foi acionado, conseguiu dominar a bola e chutou forte, no canto esquerdo da meta. Porém, a reação dos Wolves foi assustadora. Aos 14, Raul Jiménez completou cruzamento feito por Jonny com um cabeceio à queima-roupa, indefensável para o goleiro. A partida permaneceu acirrada e os ingleses conseguiram virar e ampliar a vantagem em dois minutos. Aos 34, foi a vez de Raul Jiménez fazer o cruzamento para Doherty colocar os Lobos na frente do placar. No minuto seguinte, Adama Traoré recebeu passe preciso e chutou rasteiro no canto direito para marcar 3 a 1 aos visitantes.

No segundo tempo, a reação veio. O Braga entrou em campo determinado a não sair derrotado de casa e manter a liderança da chave. Após insistência desde o primeiro lance, os lusos conseguiram diminuir a diferença aos 20 minutos. Em belo lance coletivo, Galeno acionou Paulinho. Sozinho na área, o atacante finalizou no canto direito e marcou o segundo gol português. Com a pressão ainda mais intensificada, os mandantes conseguiram o empate aos 34. Sequeira cruza, a bola passa pelo goleiro e Fransérgio cabeceou para o gol vazio e definiu o empate em 3 a 3

Besiktas vira sobre Slovan Bratislava e conquista primeira vitória

O outro jogo do Grupo K também ocorreu nesta tarde. Na Vodafone Arena, em Istambul/TUR, o Besiktas entrou em campo para enfrentar o Slovan Bratislava. Sem chances de classificação após o péssimo desempenho nos quatro jogos disputados, os turcos jogavam pela honra de ter o mínimo de decência ao fim da fase de grupos. E conseguiram, com emoção. Erik Denial abriu o placar para os eslovacos, mas os turcos buscaram a virada com Roco e Ljajic e venceram por 2 a 1.

No primeiro tempo, a real chance de gol ocorreu aos 29 minutos, quando houve um cruzamento na área, a defesa do Bratislava tirou mal e Ozyakup pegou o rebote, mas errou o alvo ao tirar tinta do travessão. A resposta do clube da Eslováquia foi a mais dura para os donos da casa. Aos 30, Vernon de Marco cruzou e Erik Daniel finalizou com chute no alto da meta para abrir o marcador.

No segundo tempo, o Besiktas buscou a virada. N’Koudou alçou bola na área e Roco cabeceou no ângulo direito. A bola acertou a trave antes de entrar. Depois da pressão, o lance decisivo veio nos acréscimos. De Kamps cometeu falta em Diaby dentro da área e a arbitragem assinalou penalidade máxima. Na cobrança executada aos 47 minutos, Ljajic marcou e garantiu a primeira vitória dos turcos na competição internacional.

Próxima rodada

Após a penúltima rodada, o Grupo K já tem seus dois classificados para a segunda fase da competição continental. Braga e Wolverhampton garantiram antecipadamente a vaga e foram ajudados pela vitória do Besiktas. Na última rodada, apenas cumprimento de tabela. O Wolverhampton enfrenta o Besiktas no Molineux, em Wolverhampton/ING, enquanto o Slovan Bratislava recebe o Braga no Národný Futbalový Stadión, em Bratislava/ESL.

Classificação Grupo K