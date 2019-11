Astana vira sobre Manchester United e vence a primeira; AZ se classifica nos acréscimos

O Manchester United chegou à penúltima rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2019-20 invicto e já classificado. Nesta quinta-feira (28), enfrentou o Astana, que estava em situação oposta, sem ter vencido na competição continental. Com um time titular formado por muitos jovens, os ingleses abriram o placar, mas cederam a virada aos cazaques e perderam por 2 a 1. O jogo foi disputado na Astana Arena, em Nursultan, capital do Cazaquistão. Lingard abriu o placar aos Red Devils, mas Shomko e Bernard (contra) deram a vitória aos anfitriões.

No primeiro tempo, o Manchester United tomou as ações no início do jogo e abriu o placar. Luke Shaw rolou para Lingard, que encheu o pé na finalização. A bola desviou e entrou aos dez minutos. Mesmo com a vantagem aberta, o jogo permaneceu equilibrado. As alterações promovidas pelo técnico Ole Solskljaer deixaram o time com pouco entrosamento e com o mesmo desempenho longe do conhecido e poderoso United.

No segundo tempo, o Astana precisou de apenas sete minutos para virar o confronto ao seu favor. Shomko recebeu passse de Murtazayev e arrematou no canto direito de Grant para empatar o jogo aos dez minutos. Aos 17, Bernard foi afastar cruzamento na área, mas marcou contra. As equipes tiveram chances de marcar mais no segundo tempo, mas a vitória do Astana foi confirmada.

AZ Alkmaar busca empate no fim, garante vaga antecipada e elimina Partizan

Outro jogo bem disputado nesta rodada aconteceu no Cars Jeans Stadion, em Haia/NED. AZ Alkmaar e Partizan se enfrentaram na tarde desta quinta-feira (28) e brigavam por uma vaga. Os neerlandeses precisavam apenas de um empate, enquanto os sérvios precisavam vencer para levar a disputa para a próxima e última rodada. Foi um jogo eletrizante porque o Partizan abriu 2 a 0 de vantagem, mas o AZ empatou nos minutos finais em 2 a 2.

Foto: Divulgação/AZ Alkmaar

O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Partizan. Dono das melhores oportunidades, a equipe merecidamente abriu e ampliou a vantagem diante do adversário. Aos 16 minutos, Natcho faz cruzamento preciso para a área e Asano completa para o gol. Aos 27, Soumah foi acionado, dominou na entrada da área e marcou um belo gol ao finalizar com efeito.

O 2 a 0 no placar seria suficiente para a equipe da Sérvia. Seria necessário segurança defensiva para garantir a importante vitória fora de casa. Durante 25 minutos, a estratégia deu certo tanto na defesa como no ataque. Mas, na medida em que o jogo se encaminhava ao final, o time baixou a guarda e a reação do AZ veio. Aos 43, Druijf subiu para completar o cruzamento e diminuiu.

Aos 45, Idrissi fez bela jogada individual, passou por dois marcadores e acertou a trave. Porém, dois minutos depois, Midtsjo fez lançamento longo para Druijf. Dentro da área e sem marcação, o jogador teve apenas o trabalho de escolher o canto, igualar o placar, eliminar o adversário e garantir a classificação.

Próxima rodada

Com os resultados desta quinta-feira (28), o Manchester United permaneceu na primeira posição, mas não pode ser derrotado na última rodada para não perder o topo da chave para o AZ Alkmaar, segundo colocado, adversário e também classificado. A sexta rodada da fase de grupos servirá para cumprimento de tabela e definição do primeiro colocado. O Partizan recebe o Astana no Estádio Partizan, em Belgrado/SER, enquanto o Manchester United enfrenta o AZ Alkmaar em Old Trafford, em Manchester/ING.

